Beneficios de la práctica deportiva durante el embarazo

Durante el embarazo, la práctica del deporte se convierte en un fundamental, tanto por los beneficios que comporta para la madre como para el correcto desarrollo del bebé. Pero son muchas las dudas que se plantean las embarazadas antes de su práctica, como: con qué frecuencia deben realizar los ejercicios, los beneficios principales de su práctica y los temores más comunes durante el desarrollo de la actividad deportiva.

Los especialistas aconsejan la práctica de ejercicio con frecuencia durante el embarazo, siempre tomando las máximas precauciones para el correcto desarrollo de la gestación.

El deporte durante el embrazado

El estudio ' Infinity Women' liderado por el grupo italiano Chicco busca poner de manifiesto la realidad de las mujeres y madres españolas. Tras una primera fase en la que se han dado a conocer los resultados relativos a los retos, temores y necesidades de las mujeres en el embarazo, así como el impacto en las diferentes facetas de su vida, es el turno ahora de incidir en la maternidad y el deporte.

El 50,2% de las mujeres encuestadas asegura que realiza menos deporte desde que han tenido a sus pequeñas y pequeños, siendo una de las prácticas junto a las actividades de ocio o el cuidado personal a las que más renuncian. De todas ellas, ante la pregunta de si practican o practicarían deporte durante y tras el embarazo, el 57,2% afirma que sí, ya sea en ambas situaciones (40%), durante el embarazo (10,5%) o después del embarazo (6,7%). De todas ellas, son las mujeres que ya tienen hijos las que más destacan que han practicado o practicarían deporte durante y tras el embarazo (61,2%). Aragonesas (35%), extremeñas (34%) y catalanas (20,9%) son quienes menos lo hacen. Por el contrario, las regiones en las que más se practica son: La Rioja (68%), Navarra (68%) y Canarias (62%).

Todavía existe un gran porcentaje de mujeres (42,8%) que, por el contrario, decide no ejercitar su cuerpo durante el embarazo.

Principales razones por las que dejan de hacer deporte:

1. Causarle daño al feto: 38.6%

2. Nunca ha practicado deporte: 19,6%

3. Falta de tiempo: 14,5%

4. Desconocimiento de la practica deportiva segura: 13,7%

5. Miedo a sufrir alguna lesión: 12,7%

De todas las mujeres encuestadas, el estudio se ha interesado en conocer qué motivó a aquellas mujeres que habitualmente practican deporte a dejar de hacerlo. Entre las principales razones estaría principalmente el miedo a causar daños al feto (48%) y, en segundo término, la falta de tiempo (19,2%). El miedo a causar daño al feto es mencionado en mayor medida por las mujeres entre 25-34 años (45,9%) y aquellas que todavía no han tenido hijos (55,3%).

Beneficios de practicar deporte en el embarazo

Lidia Romero, directora y fundadora de OWA, firma experta en el entrenamiento y salud durante el embarazo y el postparto defiende la importancia del ejercicio físico y actividad física en el embarazo, y comparte que sus principales beneficios recaen no sólo en la embarazada sino en también en el momento del parto, el futuro bebé e incluso en la leche materna, subrayando las siguientes:

1. Ayuda a prevenir patologías propias del embarazo como la diabetes gestacional, trastornos hipertensivos como la preeclampsia entre muchas otras

2. Contribuye, junto con una buena alimentación, a la ganancia óptima y no excesiva de peso.

3. Actúa como factor preventivo a la cesárea, disminuyendo los efectos adversos en el momento del parto e incluso pudiendo ayudar a partos más cortos.

4. Facilita un peso óptimo del feto, evitando bebés muy grandes e incluso muestran un desarrollo motor mejor y menor riesgo de obesidad al desarrollarse.

5. Proporciona una leche de mayor calidad, con un perfil inflamatorio menor.

Ante el temor de las mujeres a realizar ejercicio por posibles daños al feto, Lidia Romero apunta que la evidencia científica ya avala que si el entrenamiento se hace de forma específica y adaptada para el embarazo, no existe más riesgo de pérdida fetal por el hecho de entrenar. De hecho, el reposo absoluto no está recomendado en casi ningún caso. Lo que hay que hacer es conocer muy bien la patología del embarazo que se presenta y adaptar el entrenamiento a ella. Todas las embarazadas tienen que entrenar, pero no todas de la misma forma.

Los resultados de este estudio, realizado en julio de 2021 a partir de una muestra representativa de 1.000 mujeres de toda España de las que el 50% tiene hijos, enmarca un problema que persiste entre las mujeres españolas: la situación económica, la renuncia a otros intereses personales, el desarrollo profesional o las dificultades de conciliación hacen que la maternidad se convierta en un reto importante, surgiendo así diferentes factores que en ocasiones les obligan a renunciar a ser madres, retrasar ese momento o, en caso de apostar por ello, reducir muchas otras facetas y metas que tenían marcadas.

«Desde el Chicco Research Center habíamos observado que existía un problema y el estudio no ha hecho más que corroborarlo», sostiene Alicia Ortega, directora de Marketing de Chicco España.

Según Ortega, «las mujeres deben tener la capacidad de elegir ser madres y seguir siendo mujeres en todos sus ámbitos» y que la puesta en marcha de la campaña Infinity Women ha servido para poner de manifiesto este problema.

