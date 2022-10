La atención temprana sigue sin despegar en Canarias En las ocho unidades de las islas «se incumple la ley», dicen desde Patdi. Las listas de espera se reducen de forma «tramposa» no atendiendo a mayores de tres años

En estos momentos la atención temprana en nuestra comunidad es nefasta», asegura la portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia (Patdi-Canarias) en Gran Canaria, Alicia Verona. « Es cierto que hay ocho unidades funcionando, pero en todas ellas se incumple la ley» abunda. Estos incumplimientos se sustancian básicamente en la falta de personal. «Tienen una lista de espera interminable. Están sin psicólogo clínico, sin psicomotricista, sin trabajador social. Hay falta de todos los perfiles profesionales y falta de formación específica en atención temprana y esto ocurre por el sistema de contratación, tirando de las listas de los hospitales de referencia o de las listas de sustitución de los perfiles correspondientes a políticas sociales, lamenta.

La atención temprana son un conjunto de medidas y actuaciones para dar respuesta lo antes posible a las necesidades de niños y niñas con transtornos del desarrollo o que pueden padecerlos. Cuanto más pequeños son mejor», advierte Alicia Verona. Y aunque la ley contempla que se incluye a niños y niñas hasta los 6 años, en Canarias en las unidades públicas no se están cogiendo a mayores de 3, denuncia. Además, «si están en el aula enclave no se les da atención temprana. Si tiene rehabilitación tampoco. Están tratando de acortar la lista de espera de manera tramposa», explica Verona.

Situación precaria del personal

«La tendencia es no atender a los mayores de tres años porque ya están escolarizados y se supone que reciben los apoyos en la escuela, cuando estos son insuficientes o inexistentes. Hablan de inclusión educativa y este curso las familias denuncian que han reducido los auxiliares educativos, incluso en los centros de pilotaje TEA, propiciando modalidades de escolarización más segregadoras. En otras ocasiones, no atienden a los menores porque reciben la beca del Ministerio (mayores de 3 años), beca insuficiente para cubrir los costes y vinculadas al nivel de renta de las familias -nosotros defendemos que es un derecho universal- y para obtener informes psicopedagógicos o el certificado de discapacidad hay listas de espera de más de un año. En otros casos derivan a los menores a centros concertados, donde la prestación carece de garantías de calidad y continuidad por la falta de formación específica en atención temprana y donde las condiciones laborales de los profesionales son lamentables, lo que ocasiona el abandono y dificultad la continuidad de la prestación. Al depender estos centros de las subvenciones muchos se ven abocados al cierre», denuncia la portavoz de Patdi en Gran Canaria.

Demandan una atención pública y de calidad

Precisamente esto «está ocurriendo actualmente en Lanzarote, donde Adislan amenaza con huelga al no poder hacer frente a la nómina de sus trabajadores. Nosotros defendemos que la atención temprana tiene que ser pública y de calidad», añade.

También ocurre en Gran Canaria. Hace tres días visité un centro concertado en el que se acaba de marchar el logopeda por las malas condiciones laborales. Los contratos son precarios y duran poco y mientras el grupo de niños se queda sin logopeda y pasan a engrosas una segunda lista de espera hasta que los logran recolocar», critica Verona.

Comedores escolares

Gladys Ortega es madre de dos niños mellizos diagnosticado con TEA (trabnstorno del espectro autoista) entre los 24 y los 26 meses. Desde esa fecha la familia se puso manos a la obra para que recibieran atención temprana. «A mis hijos los vieron en diciembre de 2021 y por suerte en este caso los llamaron en julio de este año porque suelen tardar más. Nos llamaron para los dos a la vez. Les están dando logopeda y fisioterapia, dos sesiones por semana aunque ahora como me dicen que van bien les han quitado una sesion a cada uno. Yo no lo veo así porque les están quitando un apoyo a los niños que si van bien deberían apoyar», señala. Según Gladys, «los niños deberían de tener 25 horas a la semana de terapia para que lleven un curso bueno en la vida y que les quiten horas lo dificulta aunque beneficia a los que viene detrás. El problema no se soluciona quitando horas a unos para ponerles a otros sino poniendo más personal».

La falta de especialistas y auxiliares también se nota en los centros escolares. Gladys puso a sus hijos en el comedor, pero sin apoyo específico tuvo que quitarlos. «El único problema es el tema del comedor. Ya ya no por el personal que atiende, sino por la falta de trabajadores. Son dos niños con dificultades para concentrarse y necesitan a un apersona que les eche un vistazo de vez en cuando y entre tantos niños y poco personal he tenido que quitarlos», lamenta.

Alicia Verona explica que es un problema generalizado. El personal de los centros «está trabajando bastante bien con los recursos que tiene, pero esa red de recursos que contempla la ley no existe» en Canarias, denuncia. Otr ejemplo, el equipo TGB de orientación. «Va por los colegios pero eso tarda. Mi nieto entró con tres años y lo valoraron en el curso siguiente con 4 años. El equipo no da abasto para cantidad de valoraciones que deben hacer».

Además, en los colegios, si los centros aumentan personal el costo lo asumen «los usuarios», es decir, las familias que utilizan el comedor, señala Alicia Verona.

La portavoz de Patdi en Gran Canaria recuerda, además, que la atención temprana «no es un gasto. Se trata de una inversión para la ley de dependencia, porque estas personas están abocadas a depender de otras, por eso es una inversión convertirlas en personas autónomas, además del deber de atenderlas».