Asturias investigará si Claudia se suicidó por acoso escolar, como dejó escrito

E. C. / I. V.

«Vamos a abrir la investigacion pertinente, averiguar con los datos que tenemos y encargar una inspección educativa sobre lo que ha sucedido». El presidente del Principado, Adrián Barbón se mostró contundente esta mañana sobre el suicidio de una joven de 20 años en Gijón, cuyo cuerpo fue hallado este sábado en el cerro de Santa Catalina tras una intensa noche de búsqueda. La alarma saltó, junto a lo extraño de su desaparición, por el contenido de una nota manuscrita que la joven había subido a las redes sociales pocas horas antes -el viernes, en torno a las ocho de la tarde-, manifestando su intención de quitarse la vida y acusando de acoso a antiguos compañeros del colegio de la Asunción.

El jefe del Ejecutivo asturiano señaló que el colegio «se ha puesto a disposición» de las autoridades y recalcó que «hay que reforzar los protocolos». «Es muy importante que la gente entienda que cuando conocemos una situacion de acoso escolar no podemos mirar a otro lado. Hay que denunciarlo porque por desgracia sino se corta esa actitud puede desembocar en una tragedia como la que hemos vivido». Barbón hizo además un llamamiento a la «reflexion conjunta» y aseguró que le ha trasladado a la consejera de Educación que es necesario buscar otras fórmulas «si los colegios no son capaces de localizar» este tipo de casos. «No puede ser que un caso de acoso escolar desmeboque en que una persona pierda la vida, se suicide», lamentó.

El presidente del Principado, que realizó estas declaraciones en la entrega de premios del XI Concursu de Canción Asturiana Conceyu de Siero, dijo sentir «mucha tristeza y cabreo» al enterarse de la tragedia y expresó su «pesar a los familiares» de la joven.

«Hay que perder el miedo y romper el tabú cuando alguien necesita ayuda. Yo fui al psicólogo de joven y lo digo abiertamente, a los chavales y gente que pasa por una situación complicada, que no duden en pedir ayuda», aseguró Barbón. Por último, el presidente asturiano, que condenó de manera «rotunda» el acoso escolar, hizo un llamamiento a la comunidad educativa: «Ante la minisma sospecha de acoso escolar, que no callen, no miren a otro lado, eso es terrible».

Los bomberos de Gijón rescataban este sábado por la mañana de las faldas del cerro de Santa Catalina el cuerpo de una joven de 20 años, tras una larga noche de búsqueda por parte de su familia y amigos. La alarma saltó, junto a lo extraño de su desaparición, por el contenido de una nota manuscrita que la joven había subido a las redes sociales pocas horas antes -el viernes, en torno a las ocho de la tarde-, manifestando su intención de quitarse la vida y acusando de acoso a antiguos compañeros del colegio de la Asunción.

El centro emitió ayer un comunicado en el que señala que «para el colegio sus alumnos son la prioridad y la buena convivencia y la lucha contra el acoso escolar está entre sus principios fundamentales». En el mismo documento añade que «por ese motivo, nos ponemos a disposición de la familia, de la comunidad educativa y si fuera necesario de las autoridades», al tiempo que pide «respeto para todas las personas que en estos momentos están viviendo un difícil momento».

El preocupante contenido de la nota, en la que la joven deseaba que con su acción sus acosadores fueran conscientes del daño que le habían causado incluso después de haber finalizado el colegio, hizo que desde el primer momento sus amigos compartieran la imagen del manuscrito a través de sus propias redes en un intento de evitar el fatal desenlace. «Lleva horas desaparecida. Avisad a la Policía si la veis», señalaban subiendo además fotos de la joven e incluso una descripción de la ropa con la que había sido vista por última vez por si cualquier persona la identificaba al encontrársela por la calle.

Por su parte, la familia denunció el caso a la Policía, que no tardó en catalogarlo como «desaparición inquietante». Y durante toda la noche, agentes y familiares la buscaron sin éxito por zonas como la playa de San Lorenzo. Pero por la mañana se cumplieron los peores augurios. «Efectivos de Bomberos y Salvamento han localizado el cuerpo sin vida de una joven al pie del Cerro de Santa Catalina, después de un rastreo realizado por el vehículo de primera salida, con tres efectivos, y la moto de agua de Salvamento», informó el Ayuntamiento mientras los familiares, destrozados, acompañaban a la Policía y los servicios funerarios en la Punta Liquerique, desde donde fue sacada a tierra.

Mensajes de rabia

Tras conocerse el triste final, los mensajes pidiendo ayuda se transformaron en otros de pésame, pero también de rabia hacia quienes, con sus actos, hubieran podido llevar a la joven por ese camino. Y ya por la tarde, la Asunción, centro aludido directamente en la nota, hizo público el mencionado comunicado. «Ante el fallecimiento de una antigua alumna, el colegio quiere manifestar su condolencia a la familia y amigos. Tanto la dirección del centro como la titularidad y toda la comunidad educativa lamentan profundamente esta dolorosa pérdida, que ha suscitado en todos los miembros del colegio una enorme tristeza y conmoción», recoge. Y añade que «sabemos que en momentos como estos ninguna palabra es suficiente; hacemos nuestro el dolor que siente su familia y rogamos a Dios que le conceda la fortaleza necesaria para afrontar esta terrible pérdida».

Los restos de la joven fueron velados ayer en el tanatorio y mañana lunes se celebrará el funeral.