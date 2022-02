Arranca la vacunación de niños de 5 a 11 años en los colegios canarios

La vacunación de la covid-19 en los colegios a menores de 12 años arrancó esta mañana en Gran Canaria en un colegio de Vecindario, en Gran Canaria. La vacuguaguas se trasladarán a los centros escolares de Gran Canaria y Tenerife que de forma voluntaria se sumen a esta iniciativa.

Las consejerías de Sanidad y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias colaboran en la vacunación esta iniciativa contra la covid-19 que ha comenzado este viernes, día 4 de febrero, en diferentes centros educativos de ambas islas capitalinas, con la administración de dosis de la vacuna entre el alumnado de 5 a 11 años de edad que aún no se haya vacunado.

El grupo de edad al que está destinada esta iniciativa vacunal está compuesto en Canarias por una población pediátrica de 136.910 niños y niñas, de los que 66.974 es decir, el 48,92%, ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra este coronavirus en los puntos habilitados por la Consejería de Sanidad en todo el Archipiélago, desde que el pasado 15 de diciembre se comenzase a vacunar a este colectivo.

Según Manuela Armas, desde la Consejería de Educación ·lo que hemos hecho es poner a disposición de Sanidad los colegios que, de manera voluntaria, querían colaborar. Hoy ha empezado en un colegio de Vecindario, en el colegio Tinguaro, y espero que las cosas hayan salido bien. Aquí se trata de la voluntariedad de los centros y del compromiso de los padres, que con un documento firmado por ellos, consiente la vacunación de los niños y niñas que quieran».

De este modo, ha matizado que aquellos colegios que «no quieran participar, no lo harán, y aquellos padres que no quieren que sus hijos no estén vacunados en los centros, sino en los puntos de vacunación, lo llevarán ellos».