De la anómala Hermine a un episodio inusual de calima: ¿está cambiando el clima en Canarias?

Con los efectos que produjo la cercanía de la tormenta tropical Hermine en Canarias coleando, las islas vuelven a sufrir un fenómeno meteorológico inusual para esta época del año: un episodio de calima. ¿Está cambiando el clima del archipiélago? ¿Tenemos que prepararnos para más eventos adversos o inusuales en el futuro? Los expertos señalan que es pronto para asegurarlo. Hacen falta muchos estudios aún, especialmente análisis multidisciplinares, que apuntalen los resultados. Así opina el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez.

Lo que sorprendió de Hermine fue la trayectoria, señala Suárez. La tormenta tropical, que se originó como ciclón y que estuvo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se desarrolló en una zona inusual, al sur de las islas, y tomó una trayectoria hacia el norte. Precisamente estos días también se está formando un fenómeno parecido, pero sin ningún viso de que pueda afectar a las islas.

EN CONTEXTO Desde los años 60 En más de medio siglo no se había dado en las islas el acercamiento de un ciclón -aunque después tormenta tropical-.

Dos períodos En Canarias son habituales los episodios de calima entre diciembre y marzo y entre junio y septiembre.

Gota fría Los episodios de calima de invierno se asocian a Danas en el oeste de las islas. El actual está asociado a una DANA, pero sobre África.

Cientos de vuelos afectados, además de los desperfectos que causaron las lluvias, fue el balance de esta tormenta que, como precisa Suárez, no impactó en Canarias, sino que «pasó cerca» de las islas. « Atribuir directamente este episodio al cambio climático» no puede hacerse, matiza. «Es más fácil atribuir una ola de calor o de frío o un período de sequía que la trayectoria de un ciclón individual», advierte.

Propiciado por una DANA

Con respecto a la calima Suárez recuerda que los episodios más intensos ocurren en invierno en las islas, especialmente entre diciembre y marzo. Seguido del período de entre junio y septiembre. Los de invierno, además, se producen como el actual, propiciados por una DANA o gota fría. Pero mientras que la DANA que propicia la entrada de calima a las islas en invierno se produce al oeste de Canarias en el episodio actual está sobre África. En octubre y noviembre son «menos probables» y abunda.

Pero que no se puedan atribuir estos fenómenos al cambio climático no quiere decir que el cambio climático no se esté produciendo. Es «inequívoco», afirma Suárez, que recuerda que el sexto informe del IPCC (El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ya alude al incremento de fenómenos adversos en función región y Canarias es un territorio insular que también sufrirá una serie de impactos.

De hecho, de los 1.500 km de costa que conforman Canarias, 47 tramos están en alto riesgo por el cambio climático, entre ellos la playa de Las Canteras, San Felipe y el Puertillo de Bañaderos, o el Faro de Maspalomas, según el Plan de Impulso al Medio Ambiente Adapta Costas Canarias (PIMA) un proyecto coordinado por Grafcan que dieron a conocer el pasado junio.