Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025
Una doctora copia de un panfleto el modelo de labios elegido por una paciente. AFP

De amputar piernas a quitar patas de gallo

Talibanes de la estética ·

La demanda de retoques crece en Afganistán, donde los cirujanos curtidos en sanar las heridas de la guerra se han reciclado hacia un negocio que va a más

Izaskun Errazti

Sábado, 18 de octubre 2025, 06:26

Comenta

Diez millones de personas pasan hambre en Afganistán y un tercio de la población carece de acceso a la atención médica básica, según los datos ... que maneja la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los efectos de más de una década de guerra perduran y el país continúa inmerso en la pobreza. Pero, por sorprendente que parezca, hay un sector que escapa a esta realidad y vive su época más dorada, como ya ocurre en todo el mundo, por el culto desmedido a la imagen. En Kabul, en un universo que nada tiene que ver con la austeridad y el conservadurismo propios de los talibanes, las clínicas de cirugía estética se reproducen a velocidad de vértigo apenas dos años después de que el régimen prohibiera las peluquerías y los salones de belleza en un nuevo golpe a los derechos de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  3. 3 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  6. 6 El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias
  7. 7 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  8. 8 Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria refuerza su lucha contra las plagas
  10. 10 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De amputar piernas a quitar patas de gallo

De amputar piernas a quitar patas de gallo