La alcaldesa de Mogán no ve justo que Sanidad habilitara el centro de Amadores sin avisarla

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, subrayó este viernes en el pleno que celebró el Ayuntamiento que no le parece «justo» que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias llegase a un acuerdo para reconvertir un complejo turístico de Amadores en centro sociosanitario sin al menos haberla avisado antes. La iniciativa, ahora paralizada, buscaba darle un alojamiento provisional a pacientes que viven en los hospitales pese a tener alta médica y que están pendientes de ser redirigidos a complejos sociosanitarios.

«Lo que no es justo es que esta alcaldesa se tenga que enterar por un tercero de que ese convenio estaba firmado desde hace cuatro meses; al menos debían haber tenido la deferencia de llamar a la alcaldesa y haber avisado de que iban a traer a los mayores», criticó Onalia Bueno, que respondió así al PSOE y NC, partidos en la oposición que aprovecharon el capítulo de ruegos y preguntas de la sesión para abrir este debate.

Sus portavoces sí son partidarios de facilitar este tipo de acuerdos. El PSOE lo ve incluso como una solución que permitiría diversificar la oferta turística.

No lo ve así la alcaldesa. «Lo que no puede ser es que otras administraciones hagan de nuestro municipio lo que les da la gana, porque no lo voy a permitir; de acuerdo que es una necesidad y lo podemos debatir, pero no es justo que el Gobierno tenga recursos propios y, sin embargo, use antes los de un municipio que es eminentemente turístico».

Bueno, que recordó que esta iniciativa fue del PSOE, anunció que aprovechará la reunión que tiene agendada con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para exponerle alternativas. «No se puede prostituir el uso turístico de Mogán para cualquier cosa que se les antoje, como recurso salvavidas, a otras administraciones. No lo voy a permitir».

Respecto al complejo en sí, recordó que está «en situación ilegal», porque pese a que el Plan de Modernización (PMM) permite la compatibilidad sociosanitaria hasta en un 50% de las camas alojativas del complejo, el promotor tiene que solicitarlo y «a día de hoy no lo ha hecho».