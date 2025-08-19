Un alcalde inicia una huelga de hambre para que su pueblo tenga un instituto de Secundaria El edil, de 76 años, asegura estar tranquilo ante una «batalla» contra la Junta de Castilla-La Mancha

J.M.L. Toledo Martes, 19 de agosto 2025, 11:25

Agustín Jiménez Crespo, de 76 años y alcalde de Noblejas (Toledo) desde 1983 por el PSOE, ha cumplido lo que anunció hace una semana. Este martes inició su segundo día de huelga de hambre indefinida para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada también por el PSOE, la construcción en su pueblo de un instituto de Educación Secundaria. Sería el primer instituto de esta localidad de 4.000 habitantes en la que sus escolares tienen que desplazarse a Ocaña (Toledo), a 10 kilómetros de distancia, cuando finalizan la etapa de Primaria.

«Estoy sereno y tranquilo y pienso en lo que queda por delante y en que tenemos toda la razón con nuestro modelo educativo para Noblejas y toda la comarca >>, explica este alcalde, que recuerda que la administración autonómica aprobó el proyecto del instituto en 2011. Una huelga de hambre que también sirve para << denunciar públicamente la negativa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a solucionar este problema pese a tratarse de un proyecto comprometido hace muchos años y absolutamente necesario para garantizar la educación de los jóvenes de Noblejas y la comarca».

En su protesta está siendo apoyado por los compañeros de su equipo de gobierno, que no ocultan su preocupación «porque su edad y las circunstancias personales de su salud, al tener diabetes, nos sitúan ante un escenario en el que las consecuencias de esta medida pueden acarrear secuelas físicas y pueden influir irreversiblemente en su presente y en su futura calidad de vida», indica el teniente de alcalde, Ángel Antonio Luengo. Estos concejales han hecho público un escrito muy crítico hacia Emiliano García-Page con términos similares a los utilizados por su alcalde en una carta remitida días atrás al presidente castellano-manchego en la que le acusaba de sectario y de tener abandonada a Noblejas.

Escasa población escolar

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha insisten en su negativa a dotar a Noblejas de un instituto de Secundaria y lamentan que el alcalde, de mismo partido, haya iniciado una huelga de hambre. Así, el Ejecutivo castellano-manchego argumenta que Noblejas aporta sólo entre 40 y 60 alumnos al año a los institutos de Ocaña y que su aumento de población no justifica actualmente la construcción del centro reclamado. Por el contrario, la Consejería de Educación proyecta un nuevo instituto para la comarca pero se ubicará también en Ocaña «porque es el municipio de la zona que más volumen de alumnado tiene y porque los criterios técnicos así lo aconsejan».

El Gobierno de Castilla-La Mancha también subraya que Noblejas se encuentra a sólo 10 kilómetros de los institutos de Ocaña y que existe una red de transporte escolar gratuito en la educación obligatoria que garantiza que todos los alumnos de la localidad puedan llegar a un instituto. Argumentos que no convencen al alcalde de Noblejas, que dice estar «tranquilo» ante la «batalla» iniciada contra la administración autonómica. En la huelga de hambre indefinida que mantiene desde su despacho en el ayuntamiento, Agustín Jiménez recibe visitas de vecinos y compañeros de partido y se ha hecho acompañar de libros como la Biblia; los siete tomos de Historia del Socialismo Español, dirigida por Manuel Tuñón de Lara; o Elogio de la ociosidad, de Bertrand Russell.