Un agricultor ara un enorme «No a la guerra» en Guadalajara

Tartanedo es un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 150 habitantes situado en la comarca de Molina de Aragón, limítrofe con la comunidad aragonesa. A pesar de su pequeño tamaño, cuenta con un rico patrimonio y ha sido cuna de dos obispos y una monja beatificada que ayudó a Santa Teresa de Jesús en su tarea de fundar conventos. Ahora, además, se ha hecho famosa en las redes sociales gracias a More, un joven agricultor que decidió coger su tractor verde y arar una tierra de diez hectáreas con un mensaje claro «No a la guerra». Tardó cerca de media hora.

Este lema roturado ocupa una superficie de cinco hectáreas y se ha hecho viral. «Es un gesto en nombre del mundo rural para denunciar la injusticia de la invasión rusa de Ucrania», explica este agricultor para quien «Putin es un tirano y no creo que nadie pueda estar a favor de él». Pero el campo en el que ha dibujado esta frase no le pertenece. More, que se declara «enamorado de la agricultura», es un tractorista contratado por el propietario, que no ha puesto impedimento alguno a su acción y le ha dado su permiso.

Imagen del agricultor. / More

Plantarán girasol

La parcela no está sembrada en la actualidad. Se encuentra en barbecho a la espera de plantar girasol en mayo. Y es que el dueño de la finca se acogerá al paquete de medidas que el Gobierno de España aprobará la próxima semana para que los agricultores puedan aprovechar el 10 por ciento de barbecho y de superficies de interés ecológico para el cultivo de girasol, producto que se importaban de Ucrania en un 60 por ciento.

El «No a la guerra» de Tartanedo es visible a pie de campo porque More eligió una parte de la parcela «que tenía perspectiva desde abajo». Sin embargo, su visión es perfecta desde un dron o una avioneta. Curiosamente, en Tartanedo no sonó un solo tiro en la Guerra Civil a pesar de que la provincia de Guadalajara fue una de las que registró las batallas más cruentas. Ahora es un símbolo de la paz para Ucrania.