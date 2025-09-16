Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Calima y calor este martes en San Bartolomé de Tirajana.

Agaete marca la temperatura más alta de Canarias (y el jueves es el día de mayor riesgo)

Cuatro de los cinco mayores registros del archipiélago se dan en Gran Canaria. Sanidad amplía los avisos por riesgo para la salud

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:16

Esta semana el archipiélago está viviendo un episodio de altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo, de momento, hasta el jueves que se extiende a todo el archipiélago. También hay aviso por calima en todas las islas.

«Se prevé alcanzar en Gran Canaria los 36 o 37 grados y el fin de semana habrá un leve descenso de las temperaturas», avanzó este martes el delegado territorial de la Aemet durante una rueda de prensa sobre el balance climatológico del verano y previsión del otoño.

Este episodio de calor se ha cebado de momento, sobre todo, en las isla redonda, con cuatro de las cinco mayores temperaturas registradas en Canarias este martes, según los datos publicados por la Aemet.

Así, la temperatura máxima del martes se produjo en La Suerte Alta, en Agaete, con 36,5 grados a las tres y diez de la tarde. Le siguen Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, con 36ºC; Tasarte, en La Aldea, con 35,5; Llano de los Loros, en el municipio tinerfeño de La Laguna, con 35,1; y Agüimes, con 34,9 grados a las 14.00 horas. La previsión es que este miércoles sea otro día tórrido y calimoso, llegando a los 37 grados en algunas zonas del interior.

Peligro para la salud

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la actualización de la Aemet, ha extendido los avisos de riesgo para la salud por el actual episodio de temperaturas extremas a Lanzarote y El Hierro y ha ampliado los ya activos desde el lunes en zonas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

Conforme a la previsión actualizada, se ha elevado a rojo el aviso activo para la zona metropolitana de Tenerife y se han activado avisos naranja en el oeste de La Palma y El Hierro y amarillo en Lanzarote y norte de Tenerife, informa la Consejería de Sanidad. También se mantiene el aviso amarillo en Gran Canaria y la zona este de La Palma.

Así, en Tenerife se encuentran en nivel rojo el área metropolitana, formada por Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte y El Rosario. En naranja (riesgo medio) está la zona Oeste de La Palma, que abarca Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe; así como la zona de cumbres de la isla. Tambiñen está en este nivel la isla de El Hierro.

En nivel amarillo, de riesgo bajo, se encuentran prácticamentetoda la isla de Gran Canaria: las zonas Este, Oeste y Sur de Gran Canaria(Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo); y la zona de Cumbres (Tejeda y Vega de San Mateo).

También está en este nivel las Este y de Cumbres de La Palma En riesgo bajo se encuentran además la zona Norte de Tenerife y todos los municipios de Lanzarote.

El Gobierno señala que se esperan temperaturas máximas hasta 38 grados estimándose el día de mayor riesgo el jueves, destacando los municipios de San Bartolomé (Lanzarote), San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Frontera (El Hierro), Santa Cruz (Tenerife) y Tazacorte (La Palma), lo que aumenta el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud especialmente en población sensible y vulnerable. La previsión es que el episodio se prolongue hasta, el sábado.

