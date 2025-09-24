Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Un dispositivo telemático para el control de maltratadores. Europa Press

392 pulseras antimaltrato en Canarias: «No se ha puesto en peligro a las víctimas»

El archipiélago se sitúa como la tercera comunidad con mayor tasa de dispositivos telemáticos activos | Viogén tiene en seguimiento a 6.734 víctimas de violencia machista

Ingrid Ortiz

Ingrid Ortiz

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:30

Canarias es una de las comunidades autónomas donde más pulseras telemáticas antimaltrato se han colocado. 392 maltratadores portan actualmente el dispositivo que permite determinar si un individuo se salta una orden de alejamiento de la víctima. La cifra supone un incremento de un 5% con respecto a las pulseras activas el año pasado, que eran 373, según el último boletín publicado en agosto por el Ministerio de Igualdad.

La reciente polémica sobre fallos en su funcionamiento pone encima de la mesa una cuestión crucial: si ha supuesto o no un peligro para las mujeres. La magistrada María Auxiliadora Díaz del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria es contundente y asegura que no.

«Si existen disfunciones, parece ser que fue en la migración de datos y si ha afectado tendrá que reconocerse y adoptar medidas, pero no se puede dar un mensaje a las víctimas que actualmente portan una pulsera de que se encuentran en peligro y que no son eficaces, cuando en realidad ninguna mujer ha sido asesinada portando una pulsera», explica.

El dispositivo se ha convertido en una medida clave para la protección de las víctimas y, tal y como afirma la magistrada, de las más «eficaces». Sin embargo, en caso de detectar algún problema técnico o de otra índole, advierte, es importante comunicarlo a un juzgado «de manera inmediata» para que se actúe en consecuencia.

«Ninguna mujer ha sido asesinada portando una pulsera. Lanzar un mensaje negativo sobre su uso es una mala idea»

Auxiliadora Díaz

Titular del Juzgado de Violencia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria

«Si una disfunción ha dado lugar, por ejemplo, al archivo de una causa, lo que tenemos claro es que es provisional» y cuando vuelquen los datos de la migración «se podrán reabrir los casos y condenar». 

Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de 15 años o más, con 392, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La media en España es de 210'9. En total, en el mes de agosto 4.570 maltratadores llevaban el dispositivo, lo que representa un 3,7% menos que en el mismo mes hace un año.

Mayor seguimiento de las víctimas

Por otro lado, se ha incrementado en un 5,8% el número de mujeres víctimas que se encuentran en seguimiento en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), pasando de las 6.361 de agosto de 2024 a las 6.734 de este año, según último informe del Ministerio del Interior.

Del total de casos, 62 están clasificados como de riesgo alto y uno de riesgo extremo. Además, 3.422 de esas mujeres víctimas de violencia machista tienen menores a su cargo.

En 796 casos se ha determinado que hay menores en situación de vulnerabilidad: 69 están en situación de riesgo medio o alto, mientras que 727 son casos de «especial relevancia». Se trata de aquellos que por la combinación de indicadores aumenta la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima. En esta situación, una mujer se encuentra en riesgo extremo en el archipiélago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  6. 6 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  7. 7 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  10. 10 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 392 pulseras antimaltrato en Canarias: «No se ha puesto en peligro a las víctimas»

392 pulseras antimaltrato en Canarias: «No se ha puesto en peligro a las víctimas»