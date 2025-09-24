392 pulseras antimaltrato en Canarias: «No se ha puesto en peligro a las víctimas» El archipiélago se sitúa como la tercera comunidad con mayor tasa de dispositivos telemáticos activos | Viogén tiene en seguimiento a 6.734 víctimas de violencia machista

Canarias es una de las comunidades autónomas donde más pulseras telemáticas antimaltrato se han colocado. 392 maltratadores portan actualmente el dispositivo que permite determinar si un individuo se salta una orden de alejamiento de la víctima. La cifra supone un incremento de un 5% con respecto a las pulseras activas el año pasado, que eran 373, según el último boletín publicado en agosto por el Ministerio de Igualdad.

La reciente polémica sobre fallos en su funcionamiento pone encima de la mesa una cuestión crucial: si ha supuesto o no un peligro para las mujeres. La magistrada María Auxiliadora Díaz del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria es contundente y asegura que no.

«Si existen disfunciones, parece ser que fue en la migración de datos y si ha afectado tendrá que reconocerse y adoptar medidas, pero no se puede dar un mensaje a las víctimas que actualmente portan una pulsera de que se encuentran en peligro y que no son eficaces, cuando en realidad ninguna mujer ha sido asesinada portando una pulsera», explica.

El dispositivo se ha convertido en una medida clave para la protección de las víctimas y, tal y como afirma la magistrada, de las más «eficaces». Sin embargo, en caso de detectar algún problema técnico o de otra índole, advierte, es importante comunicarlo a un juzgado «de manera inmediata» para que se actúe en consecuencia.

«Si una disfunción ha dado lugar, por ejemplo, al archivo de una causa, lo que tenemos claro es que es provisional» y cuando vuelquen los datos de la migración «se podrán reabrir los casos y condenar».

Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de 15 años o más, con 392, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La media en España es de 210'9. En total, en el mes de agosto 4.570 maltratadores llevaban el dispositivo, lo que representa un 3,7% menos que en el mismo mes hace un año.

Mayor seguimiento de las víctimas

Por otro lado, se ha incrementado en un 5,8% el número de mujeres víctimas que se encuentran en seguimiento en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), pasando de las 6.361 de agosto de 2024 a las 6.734 de este año, según último informe del Ministerio del Interior.

Del total de casos, 62 están clasificados como de riesgo alto y uno de riesgo extremo. Además, 3.422 de esas mujeres víctimas de violencia machista tienen menores a su cargo.

En 796 casos se ha determinado que hay menores en situación de vulnerabilidad: 69 están en situación de riesgo medio o alto, mientras que 727 son casos de «especial relevancia». Se trata de aquellos que por la combinación de indicadores aumenta la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima. En esta situación, una mujer se encuentra en riesgo extremo en el archipiélago.