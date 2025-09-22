Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

La vicepresidenta segunda cree que «si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos» deben tener «derecho a la reparación»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:35

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes «una pequeña investigación» que trate de «esclarecer» si hubo fallos con las pulseras antimaltrato, como señaló ... la Fiscalía en su memoria de 2024, y, en caso afirmativo, que se repare a las mujeres afectadas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  6. 6 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador