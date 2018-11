Tenerife rechaza firmar el convenio de carreteras en La Aldea

En un comunicado la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife afirma que hay un "ronroneo" acerca de la intención del Ministerio de Fomento de llevar a cabo la firma del convenio "si alguna vez se produce" en La Aldea de San Nicolás y asegura Fepeco que esto "no es una cuestión baladí".

"Sería una cachetada en toda regla a Tenerife, que es precisamente la isla con más carencias y necesidades apremiantes en obras de infraestructuras en general y en particular en carreteras", añade Fepeco, que sostiene que la obra de La Aldea ya está lo suficientemente adelantada como para "encima" darle un apoyo externo que no necesita.

En cambio, prosigue, el cierre del anillo insular en Tenerife sigue otros derroteros no tan satisfactorios y perjudica la conectividad norte-sur de toda una isla, la unificación del mercado laboral y su vertebración territorial, por lo que "no sería mala idea que, puestos a proponer lugares, se firmara en Santiago del Teide". No obstante, Fepeco llama a ser prudentes en cuanto a la firma del convenio de carreteras porque "con la historia que tiene, no es conveniente poner la carreta delante de los bueyes".

Al respecto, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, señala que a los líderes grancanarios les puede más su nacimiento que el cargo que ocupan, por lo que habría que recordar que el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, no sólo es de Arucas sino además es consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria y "a lo mejor eso explica esa intención cuando menos desafortunada".

"En Tenerife no podemos consentir que se produzcan más atropellos contra nuestra isla, por lo que sería conveniente, que los que están cómodamente instalados permanentemente en el silencio sonoro por una vez tengan la gallardía de salir y reclamar igualdad de trato y equilibrio interinsular en todo lo relacionado con infraestructuras en Canarias", advierte.

Argumenta Izquierdo que "no nos vengan desde Gran Canaria con la cantinela consabida de que somos una sola región y que da lo mismo el lugar de la firma, ya no engañan a nadie con esa estratagema". Seguro que rápidamente "nos tacharán de insularistas los que precisamente defienden, potencian y animan ese regionalismo con color amarillo y absorbente en beneficio de la isla de Gran Canaria", prosigue el dirigente de la patronal, que avisa que más vale prevenir que curar "por lo que estamos y seguiremos alertas, porque ahora es el momento de Tenerife".

Agrega que no estaría de más que los socialistas canarios se hicieran notar en Madrid para confirmar y asegurar la rúbrica del citado convenio porque hasta el momento "parece ser que poco caso les hacen" a no ser que quieran dilatar el asunto por asuntos electorales, lo que Fepeco considera que sería "gravísimo", al anteponer los intereses partidistas por encima de los generales de Canarias.