CC reclama la Ornitología como deporte autóctono

En la actualidad, la FOC organiza un promedio anual de una docena de concursos y exposiciones y está afiliada a la Confederación Ornitológica Mundial, sección España (COM-E). Dicho organismo canaliza la representación oficial ante la COM de toda la ornitología española. Los aficionados son miembros de las asociaciones y éstas lo son de las diferentes federaciones españolas que existen en España.

Las federaciones que cumplen los requisitos establecidos en los Estatutos de la COM-E pueden pertenecer a ella como miembros de pleno derecho y colaborar en sus decisiones. La COM-España tiene como misión esencial todo aquello que relacione la ornitología española con la COM, pero especialmente en dos aspectos: la participación española en el Mundial COM y la pertenencia de los jueces internacionales españoles a la OMJ.

La Federación Ornitológica Canaria cuenta con casi dos millares de criadores federados y un Colegio de Jueces Ornitológicos y vertebra la actividad a través de la Liga de Criadores -en la que participan los federados por especialidades- y la Liga de Sociedades, en la que participan todas las asociaciones federadas. Dicha competición culmina cada temporada con la realización de un Campeonato de Canarias en el que se dan cita los mejores especialistas del archipiélago.

Asimismo, hay que destacar la habitual y continua presencia de criadores canarios en el Campeonato de España y del Mundo. Además, la Confederación Ornitológica Española está formada por 13 federaciones españolas, las cuales comparten unos objetivos y fines comunes, como son la defensa de la naturaleza, divulgación de estudios ornitológicos, inculcar el amor y protección de los pájaros y la organización de exposiciones y concursos ornitológicos.

Por su parte, la Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española (F.O.C.D.E.) es una entidad con personalidad jurídica, de carácter cultural y deportivo, sin ánimo de lucro, y constituida por tiempo indefinido. Entre sus fines están la defensa de la naturaleza mediante la reproducción en cautividad de especies orníticas de acuerdo con la normativa vigente, la promoción y la divulgación ornitófilas y ornitológicas en España.

Está presente en todas las comunidades autónomas a través de sus federaciones regionales y/o asociaciones y está integrada por más de 220 asociaciones, quienes participan en los concursos que se organizan en todo el territorio nacional.