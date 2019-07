Aparcar en el Meridiano ya no será gratis

Y tras poner el énfasis en el hecho de que el convenio era público y "no estaba en una gaveta", agregó que el visto bueno del anterior equipo de gobierno municipal no es una autorización.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife destacó la disposición de los responsables del centro comercial a negociar y criticó que la información "no es nueva" para la corporación porque la empresa comunicó su decisión al anterior equipo de gobierno.

Para Patricia Hernández está claro que el convenio está en vigor y el anterior grupo de gobierno municipal no tenía que haber dado su visto bueno, por lo que apuntó que es preciso analizar por qué se dio.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife , Patricia Hernández ( PSOE ), explicó este viernes en rueda de prensa que con los documentos que obran en poder del equipo de gobierno no se puede cobrar, ya que en un convenio firmado en 2013 se dice que el aparcamiento será gratuito.

Déficit de plazas

Por ello las alternativas se darán se cobre o no por aparcar en el centro comercial, y la alcaldesa aseveró que la decisión del centro comercial agrava el problema de déficit de aparcamiento, pero no es el origen.

Por ello, se cobre o no por aparcar en el centro comercial, la corporación municipal tomará medidas para cubrir ese déficit en su ámbito de influencia.

De forma paralela a las negociaciones se tomarán medidas, pues la capital tinerfeña tiene un déficit de 18.000 plazas de aparcamiento, de las que 5.000 están en la zona de influencia del centro comercial, por lo que es cierto que éste asume una carga que no ha hecho la corporación municipal.

Ocupación no comercial

Negociado con el anterior gobierno municipal

En cuanto a los aparcamientos no públicos se refirió a los situados junto al palmetum, el parque marítimo, la plaza de las torres y varios en Duggi o el barrio de la Salud, y el concejal reconoció que no puede hablar de momento del número de plazas posibles.

Visto bueno en mayo pasado

El concejal añadió que en esa reunión los responsables del centro comercial mostraron un expediente de mayo de este año en el que el grupo de gobierno daba su visto bueno al anuncio de que cobrarían a partir del 1 de septiembre.

La sorpresa fue "mayor" cuando "nos encontramos con un convenio" de 2013 en el que se dice que la entidad del centro comercial "se obliga a garantizar el acceso libre y gratuito a todos los usuarios de los aparcamientos", así como a mantenerlos abiertos "durante el horario de apertura de cualquiera de los establecimientos".

José Ángel Martín señaló que no se puede obviar ese convenio, que no tiene alegaciones en contra, y destacó que es preciso garantizar que no se tomarán medidas de forma unilateral, y por ello se busca un acuerdo para intentar minimizar el impacto de cualquier solución.