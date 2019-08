Productos canarios que triunfan en Amazon

Una loción corporal que los usuarios que la han comprado destacan su buen resultado, «va perfectamente para todo tipo de pieles e hidrata muy bien sin ser grasa ya que seca enseguida, sin dejar restos y tiene un gran porcentaje de aloe vera», resalta Mikel en la página web. Otro de los clientes, Isabel, señala que en su ciudad no la encuentra «ya la conocía, llevo usándola muchos años y calidad, cantidad, precio muy bueno. No la encontraba en mi ciudad, por eso al verla , me ha venido muy bien».