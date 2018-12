Un relojero con doble trabajo el 31

El reloj de la madrileña Puerta del Sol dará las campanadas de fin de año dos veces, gracias a la iniciativa del Gobierno regional. Primero sonarán las peninsulares y justo 60 minutos después las canarias. Y en ambos casos, que se cumplan los planes previstos será responsabilidad de los profesionales que habitualmente se encargan del proceso, con Jesús López-Terradas como coordinador. Este relojero se encuentra estos días en la isla, aprovechando este miércoles para conocer el reloj de solar de Tinajo, en lo alto de la iglesia de San Roque, y dar consejos sobre qué hacer para que dé la hora solar real.

Su estancia en Lanzarote, territorio que visita por primera vez estos días, se espera que sirva para pulir detalles sobre el trabajo a desarrollar el 31, perfectamente planificado desde hace semanas. Los componentes de Relojería Losasa, la firma que cuida de la maquinaria del artilugio de la Puerta del Sol, harán que 28 segundos antes de la medianoche en horario peninsular baje la bola que sirve de preludio a los cuartos, que a su vez preceden a las campanadas. Luego vendrán los fuegos y demás parafernalia, para de inmediato empezar a trabajar con vistas a repetir el procedimiento para nuestras doce campanadas.

«Serán 4 minutos y 35 segundos los necesarios para realizar esta tarea, ya que hay que retroceder todas las esferas laterales que componen el reloj y accionar el mecanismo, además de la bola, que sólo se cuelga en Nochevieja», explicó López-Terradas antes de conocer el interior de la iglesia de San Roque. «El 31 de diciembre todos seremos partícipes de un momento histórico», al celebrarse en un mismo emplazamiento «el cambio de año en sus dos husos horarios». En el caso canario, con fuegos artificiales y una singularidad notable, consistente en mensajes de muchos ciudadanos tomados a partir de la web www.canariasdalacampanada.com. Y es de suponer que con cobertura de las cadenas televisivas nacionales.

Según indicó el titular canario de Turismo, Isaac Castellano, acompañante de López-Terradas en Tinajo, «de la mano de Jesús nos convertiremos en los grandes protagonistas de esta Nochevieja, un día clave en el que podremos mostrar la riqueza y diversidad que ofrecen nuestras ocho islas, cada una con sus propias singularidades», añadiendo el consejero que «nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra gastronomía estarán muy presentes en este cambio de año y haremos gala de poseer el mejor clima del mundo».

El reloj solar de Tinajo data de mitad del siglo 19, siendo uno de los más antiguos de Canarias. Obra de F.R. Fernández, según el archivo de Tarquis, la hechura se encargó por 90 reales de la época. En la iglesia de San Roque, de madera, su estado de conservación es aceptable, sobre todo tras la restauración de la pasada década. Tiene un defecto, no obstante, por el mal emplazamiento de la varilla que refleja la sombra para dar la hora. Está mal en casi dos horas, por lo que hay que ajustar, recomendando Jesús López-Terradas, relojero de la Puerta del Sol, acudir a especialistas del Observatorio de San Fernando, en Cádiz. Al no precisare intervención mayor alguna, es de prever no hará falta informe de Patrimonio, dijeron el alcalde, Jesús Machín, y la consejera Carmen Rosa Márquez.