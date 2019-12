Tinajo no litigará por Timanfaya si tiene el mismo trato que Haría

El Ayuntamiento de Tinajo mantiene abierto el plazo concedido al Cabildo hace ya algunos meses atrás para que de una vez se pueda firmar un convenio que favorezca al municipio, como titular que es del restaurante de Las Montañas del Fuego. Según el alcalde nacionalista, Jesús Machín, su municipio merece un trato cuando menos similar al que recibe el municipio de Haría, tras el acuerdo firmado entre el Cabildo y este consistorio, a raíz del pleito entablado para reclamar la titularidad de La Cueva de Los Verdes y de Los Jameos del Agua.

De este modo, en versión de Jesús Machín dicho plazo concluirá a final de año, aunque tiene la certeza y «el convencimiento de que la presidenta del Cabildo (la socialista María Dolores Corujo) firmará un acuerdo, porque es justo que así sea», señaló.

En sus demandas, el regidor de Tinajo, recuerda que el acuerdo con Haría se cerró hace tiempo, en el anterior mandato, siendo presidente Pedro San Ginés, de su mismo partido; y por lo tanto, señaló, no tiene sentido que no se otorgue idéntico trato a los vecinos de su municipio.

También recalca Machín que durante el anterior mandato el acuerdo con el entonces presidente no se llegó a cerrar y tampoco hubo preocupación por acelerarlo, ya que «en todo momento creí que San Ginés volvería a repetir al frente del Cabildo, aunque finalmente no fue así, de lo contrario, se habría firmado sin demora, y por eso no achuché», matizando que la voluntad de acuerdo era clara entre ambas partes.

En cuanto a lo que aspira el alcalde de Tinajo a que el Cabildo incluya en el convenio, Machín señala que aunque su municipio tiene más población y más territorio que Haría, sin embargo se conforma con las mismas ventajas que obtuvo el consistorio norteño. A saber, una ayuda de 700.000 euros anuales de compensación, junto a la compra de un solar en la trasera del Centro de Salud de Tinajo, cuyo valor es de aproximadamente 900.000 euros. En dicho solar señala el alcalde que el objetivo es construir la nueva Casa de la Juventud del municipio y dotar a un gran aparcamiento al pueblo.

A cambio, el Ayuntamiento renunciará a demandar la titularidad del restaurante de Las Montañas del Fuego, que como se sabe, forma parte de la actual red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, en una estrategia similar a la que adoptó en su día el entonces regidor de Haría, José Torres Stinga.

Como se sabe, el anterior alcalde norteño demandó al Cabildo para exigir que se reconociera la titularidad de La Cueva de Los Verdes y de Los Jameos del Agua, en el inventario general de bienes municipal. Los ingresos reclamados por Tinajo al Cabildo de 700.000 euros anuales serían al margen del canon anual que los Centros ceden de modo periódico al Ayuntamiento.