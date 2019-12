Sargento Moreno: Nunca imaginé que la delincuencia trabajaría a mi lado

Aunque en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria su subordinado, que ejercía la acusación particular, acusó a Moreno de mentir en el informe que sobre sus sospechas hizo llegar a sus superiores, la sentencia afirma que el contenido de ese documento interno "puede no ser certero, pero tampoco cabe tildarlo de inveraz, pues no existe base probatoria indicativa de esa necesaria discrepancia que debe existir entre la realidad y lo descrito o narrado".

Esas redadas promovidas por Moreno para acabar con la caza furtiva de pardelas -un ave protegida- en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo culminaron con la condena por delito contra el medio ambiente dictada contra diez personas a las que sorprendió guisando ejemplares de ese ave protegida en Alegranza.