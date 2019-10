Ryanair prevé quitar la ruta a Santiago y reducir la de Sevilla

La decisión de Ryanair de eliminar su base lanzaroteña una vez vencidas las fechas navideñas tendrá consecuencias en la temporada estival de 2020, a estrenar a finales de marzo, en lo que a conexiones nacionales se refiere. En el ámbito nacional, atendiendo a la programación ya cargada en su web, al margen de que se puedan dar correcciones en próximos días, parece claro que solamente se van a salvar los enlaces con Madrid y Sevilla, y con una oferta recortada con respecto a lo que ha venido siendo habitual durante este año.

En especial llama la atención que de momento no consta en la programación veraniega del año venidero, de finales de marzo a finales de octubre, la ruta entre Lanzarote y Santiago de Compostela. Así las cosas, será el 23 de marzo cuando por última vez se ofertará una ida y una vuelta entre Guacimeta y la capital gallega. En la temporada invernal a estrenar en el último fin de semana de este mes constan dos enlaces semanales con Santiago.

Además, no aparecen en la programación estival de 2020 de Ryanair vuelos entre Lanzarote y Valencia. Esta ruta, aún operativa en estos días, contempla la compañía que sea a comienzo de enero cuando se den los últimos vuelos de ida y vuelta entre el aeródromo Guacimeta y la capital del Turia. Dejará de operar esta conexión en particular en cuanto se haga real el cierre de la base, como ya contó este diario.

En este contexto de reducción de la oferta en el ámbito doméstico por parte de la línea de bajo coste que más viajeros mueve en la isla, además destaca la circunstancia de que de nuevo se obvia la recuperación de los vuelos que hace un par de años se ofertaron con Zaragoza y Santander. E igual acontece con el particular de Barcelona, destino al que Ryanair dejó de volar desde Lanzarote, alegando la competencia que tenía de Vueling.

En el caso particular de la oferta con Sevilla, en la web se ofertan estos días vuelos en dos fechas por semana, con la particularidad de que tanto las idas, como las regresos, figuran en horarios matinales o de primera hora de la tarde. Al eliminarse la base y no quedar el avión en la isla, en 2020 no se harán desplazamientos con salida desde la capital hispalense ya en horario nocturno, con llegada a Lanzarote casi a medianoche.

E igual circunstancia se observa en los enlaces entre Guacimeta y Madrid, de manera que habrá que hacer uso de otras aerolíneas para desplazamientos desde Barajas a la isla en las horas finales de la jornada. En este caso, de hacerse uso de los aparatos de Ryanair, en los primeros cinco días de la semana, atendiendo a la oferta en global cargada, cabrá la opción de volar dos veces por fecha en cada uno de los sentidos. No será así en los fines de semana, pues para los sábados y los domingos la oferta aparece recortada a un vuelo por sentido para cada día.