Peligran el triatlón y la travesía a nado de San Ginés

Si a mitad de mayo no hay arreglo, la decisión de este año no incluir en las fiestas de San Ginés estos dos clásicos eventos deportivos será definitiva, apreció Julio Romero. De este modo, no se celebraría la 26ª edición del triatlón, ni tampoco la tradición cita de nadadores por aguas de la marina.

Para salvar las pruebas, se reclama al Ayuntamiento una compensación de 30.000 euros, si bien con uso de parte del dinero para la travesía a nado de San Juan, que sí se celebrará incluso en caso de que el Consistorio no anticipe el dinero que se reclama.

El edil de Deportes, Manuel Hernández Noda, aseguró a este medio, pocos minutos después de la rueda de prensa, que la ayuda está previsto darse, pero no por adelantado.

En la cita ante los medios se dijo, asimismo, que queda al margen de la polémica la Regata de San Ginés, que se celebrará el 27 de julio, siendo su 68ª edición.

Además, aseguró el presidente del Real Club Náutico de Arrecife que se está barajando la posibilidad de que triatlón y travesía a nado de agosto se celebren en 2019 en otro municipio ajeno a la capital.