Paola Domínguez reinventa los años 80

La escuela de arte Pancho Lasso aborda el final de curso mostrando y evaluando los trabajos realizados en los grados de las distintas disciplinas artísticas que se ofertan. En el caso de la diseñadora Paola Domínguez, su propuesta en el ciclo de estilismo de indumentaria, que ha cursado durante dos años ha tenido una gran acogida.

«Adoro coser, pero esta disciplina no trata de confección, sino de idear indumentarias apropiadas, encajar las prendas en el contexto adecuado. Se trabaja con el dibujo, con figurines, no tanto con la costura», explica la autora del elogiado trabajo final, que ha llevado a cabo «como si se tratara de una producción profesional». Así, la modelo elegida es la también actriz Yuri Fontes; el asistente de fotografía, Adriel Perdomo; y la maquilladora, la artista Emma López-Leyton.

La metodología que sigue el trabajo es la elección de tres prendas principales, a partir de la cuales se elaboran tres indumentarias de mañana, tarde y noche. En el caso de Paola, que ha tomado como línea estética la moda de los años 80, ha elegido una camisa verde flúor, otra con los típicos estampados florales de la época y un vestido, «única prenda que he confeccionado». Combinando estas piezas, ha creado looks más informales de mañana, inspirados en las playas californianas o el propio Ocean Drive, paseo marítimo de Miami que convirtió en icónico el estilo de los patinadores que lo frecuentaban, una imagen muy cinematográfica de la década prodigiosa. Los looks de tarde y noche recrean también la exuberancia estética de los 80, a veces excesiva, sobre todo para los que la vivieron, pero que a Paola le parece «el último hito original de la moda, ya que a partir de entonces, las tendencias de cada década solo han repetido u homenajeado modas pasadas», dice.

En las sesiones de fotografía, donde se han cuidado al máximo las localizaciones, se ha contado con la «enorme colaboración» de dos negocios de la isla, el local nocturno El Callejón, donde se hicieron las fotos de las indumentarias de noche, y la bolera César de Puerto del Carmen, «donde ubiqué las indumentarias más psicodélicos, con uso de vinilos, del color ácido, al estilo Grace Jones», explica la estilista. Para la tercera propuesta, Paola se ha fijado directamente en la estética de la movida madrileña. «Pelo cardado, medias de rejilla, hombreras, blusas de flores y faldas de tubo», explica.

LABOR EN EL CINE La diseñadora, que asegura que estas vacaciones de verano recuperará la aguja para realizar sus propias creaciones, trabaja actualmente como ayudante de figurinista, en las producciones audiovisuales que llegan a Canarias. Tras realizar el curso de figurinismo de Film Commission, su participación en rodajes de cine, cortos, videoclips o publicidad se ha disparado. «Sobre todo me gusta el cine», dice. Recientemente, ha participado en el rodaje de Qué te juegas (Inés de León, 2018), como ayudante de vestuario en las escenas que fueron grabadas en la isla de Gran Canaria. Asimismo, ha participado como estilista en los videoclips de grupos locales como Emisora Clandestina y en el último spot del Gobierno de Canarias. Aunque no fue fácil compatibilizar su trabajo con las siete horas diarias de clases, Paola asegura que «algo tiene la escuela de arte que engancha», y, de hecho, ya piensa matricularse en fotografía el próximo curso. «Una producción de moda es un trabajo de equipo y, aunque necesites siempre profesionales, conocer otros ámbitos te ayuda a ser más autosuficiente».