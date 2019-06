Los consejeros no electos podrán seguir de concejales

Los nuevos responsables del Cabildo siguen con los encuentros para cerrar definitivamente el reparto de áreas de gobierno dentro del pacto suscrito entre PSOE y PP, que podría quedar definitivamente cerrado en días, pendientes de la incorporación de los llamados consejeros no electos, que en este caso y según las fuentes consultadas, podrán compatibilizar sus cargos al frente de áreas de responsabilidad del Cabildo sin necesidad a renunciar a sus actas de ediles en los ayuntamientos.

De esta forma, y tras las consultas realizadas con la Secretaría del Cabildo, y a raíz de los cambios introducidos en la actual normativa desde el pasado abril, será posible que en el caso del exalcalde de Tías, José Francisco Hernández, pueda mantenerse como jefe de la oposición sureña y a la vez ejercer como consejero no electo de Transportes y Movilidad. Mientras, la consejera del PP que iba a ocupar esas áreas, Nerea Santana, quedará al frente de Empleo.

En el caso del segundo consejero no electo que permite la Ley, y que en un principio iba a recaer en alguien vinculado al PSOE, existe el compromiso de los socialistas de ceder a algún responsable de Somos Lanzarote Nueva Canarias (NC). En este caso, no se descarta que la persona designada pueda ser la cabeza de lista de esta formación, Paula Corujo, que no obtuvo representación en el Cabildo en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Las áreas que ocuparía serían las de Juventud, Centro de Datos, Educación, Participación Ciudadana, Soberanía Alimentaria, Paisaje y Publicaciones.

Además, se baraja la idea de que el PP acabe sumando Caza y Pesca, a priori en manos del PSOE, con Andrés Stinga; a Agricultura, con Ángel Vázquez, también al comando de Turismo, Promoción Turística y Sociedad de Promoción Exterior (SPEL).

Mientras se ajusta definitivamente el reparto, que deberá refrendarse en un pleno, probablemente en julio, lo que sí parece seguro es que la nueva presidenta, María Dolores Corujo, asumirá el control directo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo; así como de Política Territorial. El portavoz y cabeza de lista del PP, Jacobo Medina, vicepresidente, llevará Obras Públicas.