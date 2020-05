Las bodegas buscan dar salida a casi 2 millones de litros de vino

josé r. sánchez / arrecife

Las diferentes bodegas adscritas al Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote acumulan esta primavera cerca de 2 millones de litros de caldo, principalmente malvasía, obtenido de las fenomenales vendimias de 2018 y 2019, ambas con recolectas muy superiores a los 2,5 millones de kilos de fruta. Así las cosas, será crucial que en el periodo comprendido entre mayo y septiembre se pueda dar salida al excedente señalado, para así gozar los bodegueros de las mejores condiciones para asumir la uva de la vendimia del estío próximo.

La recolecta del verano venidero, a pesar de las malas previsiones hechas en los primeros meses de 2020, por falta de agua principalmente, no será tan pobre como se llegó a vaticinar. Si bien es cierto que quedará a priori alejada de los niveles de los tres años precedentes, no alcanzará niveles cercanos a las cosechas de mediados de la década, con algún año en que no se pudo llegar siquiera al millón de kilos de fruta. Según estimaciones del técnicos del Consejo Regulador en base a inspecciones de fincas en las últimas semanas, hay condiciones para al menos llegar en la vendimia próxima, de poder hacerse en condiciones normales, a un mínimo de 1,5 millones de kilos de uva.

En consecuencia, habrá fruta en el comienzo del otoño como para poder alcanzarse una producción vinícola de al menos un millón de litros. Para tener acomodo en las bodegas, crucial será dar salida al vino existente, confiándose para ello en las ventas a través de supermercados y similares; estándose también a expensas de ver cómo evoluciona en el verano la reactivación en general del turismo. Por parte del Cabildo ya se ha trasladado compromiso para hacer campañas especiales de promoción.

15.000 contraetiquetas. Como curiosidad, para dimensionar los efectos negativos para las ventas que está causando la situación de estos días de emergencia sanitaria sirva señalar que en abril se entregaron menos de 15.000 contraetiquetas, cifra que contrasta con el valor del mismo mes de 2019, cuando se entregaron unas 200.000. Y a corto plazo, al menos en lo que a las dos primeras semanas de mayo se refiere, no se prevé un cambio de tendencia en el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote.