Homenaje al ‘padre del musical contemporáneo’, Stephen Sondheim, en San Bartolomé

El teatro de San Bartolomé acoge el próximo sábado a las 20.30 horas el espectáculo Nothing but Sondheim (Solamente Sondheim) a cargo de José Manuel Clar y el reconocido director de teatro musical César Belda al piano, con la colaboración de la voz Amada López.

Las entradas, a 11 euros, están a la venta en Visual Factory y Pampero, en Arrecife, así como en ecoentradas, en la red; y en taquilla antes del concierto.

Clar explica que la propuesta nace de su admiración por este autor, considerado el padre del musical contemporáneo y también por la coincidencia de su estilo vocal con el que traslada Sondheim. El concierto monográfico incluye una muestra de la práctica totalidad de los musicales escritos y compuestos por el autor, «que conjuga armonías muy enrevesadas, con cambios de ritmo y compás, con letras también complejas, que no repiten palabras, fruto de la estructurada mente de Sondheim. Más de 60 años avalan la carrera de l autor de melodías como Company, A funny thing happened u On the way to the forum. Clar introducirá previamente al público en el estado de ánimo del personaje que interpreta los temas.