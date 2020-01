Haría espera un plan de pagos inminente por el fallo de La Cueva

C. de inza / arrecife

El alcalde de Haría, el socialista Alfredo Villalba , ha confirmado que el acuerdo entre la institución municipal que preside y el Cabildo, para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia de La Cueva de los Verdes, va a ser inminente. Solamente se está a la espera de que antes de que termine el mes o a inicios de febrero se obtenga una respuesta por parte de la presidenta insular, María Dolores Corujo, en cuanto a la indemnización a pagar por parte de la primera Institución al Consistorio. Según dijo al respecto el primer edil norteño, «en los últimos días he tenido contactos con la presidenta insular, quien me ha garantizado que en breve nos trasladarán la cuantía de la indemnización a pagar para zanjar este litigio y dar cumplimiento a la sentencia».

Del mismo modo, explicó el regidor del municipio norteño, «una vez que nos trasladen la cuantía de la indemnización, deberá ser el interventor municipal, quien valide dicha cuantía, de forma que el Ayuntamiento no vea mermados sus intereses, y a partir de ahí se nos hará llegar un plan de pagos, con los plazos para ejecutar el abono de dicha indemnización». En el caso de la cuantía, dijo Villalba, una vez esté fijada, y con las partes de acuerdo, se podrá negociar el plan de pagos y los plazos.

inflexibles. En cuanto a la cuantía, el alcalde precisó que espera que la cantidad le sea comunicada antes de que acabe el mes de enero o en la primera semana de febrero, a más tardar. Además, «ésta no podrá ser negociable, será la que tenga que ser, siempre que se ajuste al fallo, y en esto, ya lo he dicho muchas veces, que vamos a ser inflexibles y no vamos a renunciar a un solo euro de lo que se nos debe», matizó al respecto Villalba.

Como se recordará, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, a comienzos del mes de febrero de 2015, a favor del Ayuntamiento de Haría, condenando al Cabildo de Lanzarote a cesar en el uso y disfrute de La Cueva de Los Verdes, así como a restituir inmediatamente la posesión del recinto vinculado a los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo al Consistorio norteño.

Tras cerca de cuatro años de litigio, el mencionado órgano judicial falló en el sentido de que la Corporación insular debía abonar al Ayuntamiento de Haría, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, el 100% de los ingresos obtenidos por la venta de entradas en La Cueva de Los Verdes desde el 25 de noviembre de 2010, fecha en la que el Cabildo debía abandonar la explotación del centro turístico, al haber declarado el pleno del Ayuntamiento de Haría, el 19 de noviembre de 2010, resuelto y extinguido el acuerdo existente entre ambas instituciones. También se obligaba al pago de los intereses que podrán alcanzar una cuantía aproximada de unos 8 millones de euros.