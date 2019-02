Dimas Martín niega cobros de comisiones y que fuera «el jefe»

La jornada del juicio sobre la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife del lunes se cerró con la declaración de los dos últimos acusados, Dimas Martín, fundador del PIL; y el empresario Juan Francisco Rosa.

En el caso del primero, a quien el fiscal señala como el jefe de dicha trama, y a quien acusa de asociación ilícita, falsedad, cohecho y otros muchos delitos, y pide 17 años de cárcel, el histórico dirigente del PIL negó todos los hechos, pero no eludió responder a sus preguntas. Martín rechazó de plano que hubiese cobrado comisiones ilegales, -como le acusan el exedil Ubaldo Becerra y el también exedil fallecido, José Miguel Rodríguez- en cuyos testimonios basa parte de su acusación la Fiscalía. En este contexto, rechazó que diese órdenes a los ediles para que pidieran comisiones a empresarios a cambio de contratos, o dinero a cambio de cobrar deudas pendientes con el Ayuntamiento; y alegó que nunca daba órdenes, sino que ejercía una labor de asesor, y solo aconsejaba, pues había sido designado por el partido para cumplir esta misión.

Sin embargo, el fiscal solicitó que se escucharan varias grabaciones telefónicas en las que se podía oír al propio Martín hablar con el exedil de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, en las que conminaba a éste a que no pagara la deuda al empresario José Antonio Castellano, por importe de 269.000 euros, o a la empresa FCC. En el caso del primero, Martín justificó que no era una orden, sino una sugerencia, pues entendía que se estaba pagando un dineral a cambio de un servicio que no merecía, y en el caso de FCC, también negó que fuera una orden, y que pidió que no se abonara la deuda por que se estaba negociando desbloquear un asunto pendiente con Inalsa, y ello iba a suponer una reducción sustancial de la deuda local para Arrecife.

También el fiscal preguntó a Dimas Martín cómo era posible que tuviera información sobre pliegos de contratos y otra información del Ayuntamiento en su celda de la cárcel. Respondió que en su calidad de asesor manejaba esta información, que no era secreta. En cuanto a otras gestiones suyas para controlar adjudicaciones del Plan de Barrios, del Plan Zapatero o el Plan General, Martín dijo que él solamente hizo propuestas y no se cumplieron.