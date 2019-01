Arrecife busca artistas para el certamen ‘drag’ de febrero

El Ayuntamiento de Arrecife tiene ya abierto el periodo de inscripción para los artistas que quieran tomar parte en la gala drag del próximo carnaval. Las bases, que se pueden consultar en la web municipal, establecen el 11 de febrero como fecha tope.

Curiosamente, en estas bases no figura la fecha concreta de celebración del certamen, cuando sí se advierte de que el artista que resulten ganador quedará obligado a ser partícipe del desfile por la Medular del 4 de marzo, así como del Entierro de la Sardina, el 6 de marzo, por la avenida. A priori, atendiendo a los precedentes, será el concurso en el inicio de las fiestas.

Teniéndose en cuenta que el pregón, con protagonista aún por anunciar, se quiere que acontezca el 22 de febrero, esta gala de reinonas quedaría para la fecha posterior, considerando que ya está confirmada la fecha del 24 de febrero para el concurso de murgas infantiles. También queda la posibilidad, no obstante, de que se opte por el 25 de febrero, dado que este día finalmente no se empleará para la primera fase del concurso de murgas adultas.

Para los tres primeros clasificados de la gala drag se han previsto premios en metálico (1.500, 1.000 y 600 euros), estando este aspecto garantizando por Intervención, si bien sin fecha para concretar los abonos. De hecho, todavía en estas fechas se está con trámites para pagar los premios del carnaval de 2018.

También están publicadas las bases para los certámenes murgueros, con sus premios garantizados; y para el concurso de carrozas, donde también se ha marcado el 11 de febrero como tope para el registro de documentación. Asimismo, ya están publicadas también las bases para el certamen de Reina Infantil del Carnaval de Arrecife, cuya gala se ha previsto para el primer domingo de marzo.

A cambio, aún no hay conocimiento de las bases para la gala de Reina del Carnaval, con lo que no es descartable que este espectáculo finalmente no se celebre. En 2018 salió, con cuatro aspirantes, con complicaciones.