Valleseco oferta 4.500 kilos de los mejores quesos del país y de Europa

Valleseco acogerá este fin de semana la tercera edición de la Feria Europea del Queso que organiza la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria en el marco de la European Cheese Route. Las previsiones de los organizadores son superar los 10.000 visitantes registrados en la última edición, celebrada en Artenara, y despachar más de 4.500 kilos de queso. La oferta llega de la mano de una treintena de productores queseros de toda la geografía insular, de las islas de Fuerteventura, El Hierro y La Palma, además de los quesos más destacados de otras regiones españolas, Portugal e Italia. En concreto habrá quesos de Cabrales, Casar de Cáceres, Idiazábal, Ripollés, Mahón, Fundau o mozzarella italiana.

La feria estará amenizada con actuaciones musicales, exposiciones y talleres relacionados con el sector ganadero y la elaboración artesanal de quesos. Y dada la coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo diferentes actividades que resalten el papel de las mujeres en el sector primario, sobre todo teniendo en cuenta que los quesos, en su mayoría, son elaborados por mujeres. En esta línea, el domingo se llevará a cabo una ruta trashumante de mujeres.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; el presidente de la Mancomunidad del Norte, Tomás Pérez; y el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, fueron los encargados de presentar ayer en rueda de prensa la Feria Europea del Queso, cuya programación la componen rutas a las queserías, conciertos de Los Salvapantallas y Los 600, visitas guiadas, talleres, degustaciones y catas de quesos y vinos y actividades infantiles.

En realidad, los más de treintena puestos que estarán dispuestos en el casco de Valleseco son el elemento estrella de la feria. Y es que ellos el visitantes encontrará los mejores quesos artesanos canarios, españoles y europeos del momentos, calidad avalada en muchos casos por los premios o la Denominación de Origen. No faltarán las tres DO que tiene Canarias: Queso Palmero, Queso Majorero y Queso de Flor y de Media Flor de Guía. Para llegar al municipio de Valleseco los organizadores recomiendan hacerlo en transporte público, para lo que la empresa Global aumentará la frecuencia horario de su servicio. Si se llega hasta Valleseco en coche particular, el Ayuntamiento recomienda aparcar en la zona de La Laguna, desde donde saldrán con frecuencia guaguas lanzadera que llevarán a los visitantes hasta el casco.