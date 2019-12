Señalética inteligente por toda la ciudad para fomentar el turismo

Que el turista se quede. Ese es el propósito final del Ayuntamiento con el ambicioso proyecto que pondrá en marcha el próximo mes y que espera tener listo a mediados de 2020. Dotar a todo el municipio de señalética inteligente con la que facilitar la orientación de los visitantes en la ciudad y disminuir los riesgos a que perderse o a no encontrar los puntos de interés. Para ello se colocarán por todo Telde, en especial la zona del casco, la costa y la cumbre, más de 100 tipos de señales diferentes que incluirán tótems y paneles informativos, puntos de información y mesas interpretativas, entre otros.

Pero el punto fuerte y novedoso es que se tratará de una señalética inteligente. «Vamos a estar a la vanguardia», asegura un satisfecho Jonay López, concejal de Turismo. Los vecinos y foráneos recibirán notificaciones en sus móviles cuando pasen cerca de estas señales y tendrán acceso a más información de interés. Una última tecnología de la que solo presumen las zonas de Las Canteras, Triana y Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, y de la que, dentro de poco, podrá disfrutar Telde.

Esta señalética, de alta calidad y reforzada para evitar actos vandálicos, estará dividida en tres grandes paquetes de rutas. Por un lado se encontrarán las del casco, correspondientes a la zona histórico-artística y comercial pertenecientes a los barrios de San Juan y San Gregorio. Luego estará el área de costas con las playas de bandera azul y, por último, la zona de cumbres y los pueblos de montaña con la joya de la corona que es el Barranco de los Cernícalos. Las señales, que serán cromáticas, de cada una de estas rutas estarán diferenciadas por colores y una tipología adaptada a su entorno. Se estudia hasta el último detalle para integrarlas con el ambiente que las rodeará.

Este gran proyecto, que asciende a los 250.000 euros, estará costeado gracias a una inversión del Cabildo de Gran Canaria, y se calcula que el plazo de ejecución será de unos seis meses. Ayer la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación que la mesa de contratación otorgó a la empresa Girod S.L. Fueron dos entidades las que participaron en este concurso abierto, y el departamento que dirige Celeste López decidió que la que mejor cubría las necesidades del ambicioso proyecto era este grupo catalán.

«Muchos turistas vienen a Telde y no saben moverse. Tienen un mapa, pero no logran llegar a las calles históricas del municipio porque no están señalizadas. Este proyecto cumple una demanda fundamental con la que potenciar el turismo en la ciudad», resume Jonay López.