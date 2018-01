«Que devuelvan lo que robaron»

Todos los ciudadanos consultados por este periódico han mostrado su rabia e indignación porque se ha demostrado que sí hubo una trama de corrupción y que se llevaron dinero público, de todos los ciudadanos. Por eso solo quieren que reintegren lo que se llevaron, porque desde entonces, la ciudad no ha levantado cabeza y los servicios son cada vez peores, apuntan. Este tipo de acuerdos solo hace que dejen de creer en la Justicia y otros opinan que tienen que endurecerse las condenas cuando hay corrupción política.

Por otro lado, la reacción de los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento ha sido dispar, pero todos ponen por delante la presunción de inocencia. Ciuca y el PP creen que hay que respetar y esperar que la Justicia se pronuncie de forma definitiva. Por su parte, la portavoz popular, Sonsoles Martín quiere que se sepa lo que ocurrió y quiénes son las personas involucradas. «Quien acepte la comisión de un delito, que pague por lo que ha hecho, pero no significa que todos seamos responsables o culpables», dijo. Juan Martel, líder del CCD, se mostró sorprendido por cómo se ha iniciado el juicio. «Nos ha dejado perplejos» apuntó, pero aboga por esperar a la sentencia. CC asegura que respeta lo que la Justicia dictamine, pero entiende que la ciudadanía ya merecía que se celebrase el juicio para que se aclaren todas las cuestiones pendientes y que se depuren responsabilidades debido al «enorme desgaste político, social y económico que ha sufrido esta ciudad». Alejandro Ramos, del PSOE, sostiene que ha quedado demostrado que Telde «sufrió un abuso de muchos que vinieron a ponerse ricos a costa de los vecinos. Muchos han escapado por los acuerdos con la Fiscalía y mantenemos que quien la hace, la paga». Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, se ha quejado de la lentitud. «Si realmente se quiere combatir la corrupción política, con estos mimbres es complicado», dijo. La edil no adscrita, Esther González, ha sido la más visceral y ha criticado las rebajas en las penas, «no de black friday, sino de cierre por liquidación». Quiere que devuelvan el dinero o que se les embargue. Por último, Agustín Arencibia, de Nueva Canarias, explicó que la trama corrupta, que ha quedado demostrada que fue una realidad, «ha tenido un impacto incalculable, no solo económica, sino socialmente en el municipio».