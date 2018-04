Montoro da un ultimátum a Telde y el pacto niega falta de liquidez

«Facturas viejas»

Atribuyó la confusión a «una distorsión contable» porque en la metodología que usa el Ministerio para calcular el PMP se suman «una serie de facturas que son viejas» y que afectan negativamente al valor de la media. «Son las que están en la cuenta 413 (facturas contabilizadas pero sin cobertura presupuestaria, cuyo montante llegó a ser de 50 millones de euros), otras retenidas por procesos de compensación y las facturas que por cualquier razón los departamentos no son diligentes en tramitar». En todo caso, y respecto a esto último, apuntó que este gobierno ha cesado a dos jefes de servicio por no tramitar facturas a tiempo.

Con 2016 y 2017 al día

Mala gestión y nula transparencia.

Son dos de los reproches en los que coincidía este jueves la oposición. Ciuca, que les ha apoyado en los plenos, les lanzó un aviso. Les instó «a dar un paso a un lado si no son capaces». Y tampoco les gustó que Celeste López restara importancia al aviso.

Juan Francisco Artiles (Más por Telde) se quejó de que por segunda vez Telde recibe un apercibimiento y el gobierno recurre al silencio. Lo acusó de «no cumplir con Madrid ni con los proveedores» y recordó que al inicio del mandato «el PMP en Telde era de 101 días» y que este pacto lo «ha subido en un 300%». Fue claro. «No es un problema de liquidez, sino de gestores manifiestamente incapaces».

De «pésima gestión» también habló Juan Antonio Peña (Ciuca), que lamentó que, pese a estar en minoría, este gobierno vuelva a dejar que la oposición se entere de algo tan importante «por la prensa». A Alejandro Ramos (PSOE) le sorprendió que la edil «culpara de errores a la tesorera y al ministerio» y lo atribuyó a «una huida hacia adelante de un gobierno que no asume responsabilidades». Sonsoles Martín (PP) advirtió a la alcaldesa del riesgo al que expone a Telde por su «mala gestión». Esther González, no adscrita (Podemos), preguntó: «Si el problema es la 413, ¿por qué no se paga?». Teme la voracidad de Montoro. Y José Hernández, también no adscrito (Sí se Puede), habló de «cinismo». «Al gobierno habría que tardar también un año en pagarle el sueldo», ironizó.