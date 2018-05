Los mayores bailarán otra vez en la calle al no dejarles en el Hogar

Los mayores de Telde ya no quieren oír más excusas, y más si son para justificar nuevos atrasos en la tan deseada vuelta a la normalidad del que todavía muchos conocen como el Hogar del Pensionista, situado en mitad de Los Llanos. Hace mes y medio que se anunció oficialmente el fin de las obras y, sin embargo, sus asociados siguen sin poder celebrar los añorados bailes en sus salones. Están indignados. Sienten que se les falta el respeto y lanzan una advertencia: si no les dejan bailar dentro del Centro de Mayores, entonces sacarán su música otra vez a la calle. Ya lo hicieron, en un acto de protesta simbólica, en diciembre de 2016 y no les costará repetirlo. Plantaron al organista en la acera, se agarraron y a bailar.

«Es que ya pensamos que se están riendo de los mayores», se confesaba, molesta, una de las activistas de este colectivo, Pino González, que ocupa un cargo de coordinadora en el centro y que es, además, organizadora de las excursiones. «Llevamos esperando ocho meses, ocho meses sin bailes, con todos nuestros mayores desparramados por Carrizal, Vecindario, Doctoral o Agüimes porque aquí no podemos bailar y, ahora que han acabado las obras, nos dicen que tampoco pueden», se queja.

Hace dos años, en torno a la primavera, se lo cerraron por unas mejoras. Les dijeron que era solo por una semana y al final estuvo clausurado ocho meses. Los técnicos no dejaban reabrirlo hasta que no se renovara toda la instalación eléctrica. El Gobierno canario tuvo que rascarse el bolsillo e invirtió 400.000 euros en ponerlo al día. Acabaron hace unas semanas.

«Para venir a hacerse una foto sí que estuvieron rápidos», ironiza González. «Se fueron todos tan contentos, pero nos dejaron esto a medio resolver. Tenemos el yoga, la rondalla, el barro y la gimnasia, menos el baile, que es lo que quieren los viejitos para salir un poco de la rutina; me preguntan y ¿qué les digo».

Les damos una semana. Asegura que esta semana se pasó por el despacho del concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, pero que no pudo hablar con él. «La asesora me dijo que están a la espera de un papel, pues que vaya la alcaldesa a donde tenga que ir y que nos dejen tranquilos, que llevamos meses tirados en la calle», se lamenta. «Una semana les damos de plazo, si no, montamos la fiesta en la acera».

Tampoco admiten la excusa de que la cafetería está cerrada. El adjudicatario anterior dejó el puesto y ahora se está a la espera de una nueva contratación. Advierten de que en el entorno del Centro de Mayores sobran los bares como para que la falta de ese servicio sea un inconveniente. Es más, recalcan que como el edificio no permite organizar bailes, tampoco están viniendo a Telde las excursiones de mayores de otros centros de la isla, que traen vida y negocio.