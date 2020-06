Los gatos toman Taliarte

Los gatos han aprovechado el vacío provocado por la cuarentena y han tomado Taliarte. Se trata de una invasión en toda regla que se ha consolidado por culpa de quienes se dedican a alimentarlos diariamente. «Están cebados y acomodados. Se les da de comer como si no hubiera un mañana», explica una de las vecinas afectadas. Porque el problema no es la presencia de estos animales, que resultan inofensivos y no molestan ni a locales ni a foráneos. La cuestión es que esta sobrealimentación provoca vómitos y un exceso de excrementos por parte de los felinos que ensucia las zonas donde juegan niños y acuden familias. El mal olor llega a ser insoportable.

Los habitantes del lugar, hartos de la situación, se dedican a hacer fotos de las heces y los fluidos, así como de los mismos gatos, tratando de que las instituciones competentes tomen medidas en el asunto. «Encima, cada vez hay más ratones y ratas. Antes, estos gatos las cazaban, pero ahora han dejado de hacerlo porque tienen la comida lista cada día», amplía una de las vecinas. Los animales hasta tienen controlado el horario. Sobre las 19.30 horas, de manera ininterrumpida, los envases con agua y comida vuelven a estar llenos gracias a la labor de unas personas que, queriendo mimar a estos gatos asilvestrados, prestan un flaco favor de manera inconsciente al propio ecosistema del lugar.

«Los gatos se han acomodado a esta zona y tanto el paseo como las rocas donde la gente se tumba a coger sol está lleno de caca», relata otra joven del barrio. «Y encima no sabemos si están vacunados o castrados. Pueden ser un peligro», amplía. Piden que, al menos, se intensifique la limpieza de una de las zonas más turísticas de la ciudad y que el Consistorio establezca un cierto control sobre los animales. «Los gatos se han apoderado de la playa y es una pena porque este lugar es un destino muy común para visitantes de toda la isla», culmina esta teldense, preocupada porque Taliarte pierda su encanto por culpa de esta invasión felina.