Lomo Taliarte clama por su fibra óptica y el pacto culpa al operador

El barrio residencial que ha crecido en poco tiempo en la ladera sureste del Lomo Taliarte ya no sabía qué puertas tocar ni qué piezas mover para que se les dotara de un servicio tecnológico hoy en día tan básico como el de una red de fibra óptica y de telefonía fija. El último recurso ha sido la grabación de un sencillo vídeo dirigido a la alcaldesa y candidata por NC, Carmen Hernández, en el que mencionan también a la edil de Urbanismo, Gloria Cabrera, y con el que buscan tocarles la fibra electoral. «Supongo que entenderá que si NC ni CC sacan un voto en este barrio, puede que se deba a que nos han ignorado todo este tiempo», dice una voz en off. Cabrera aseguró ayer al pleno que los vecinos ponen la pelota en el tejado equivocado. Y culpó al operador, a Telefónica, por no hacer uso de la autorización que ya se le concedió en febrero de 2018 para las canalizaciones. Pero lo cierto es que mientras ayer se debatía este asunto en el pleno, los vecinos eran testigos de cómo otro operador, Vodafone, ya estaba colocando el cableado.

El vídeo mezcla imágenes de Lomo Taliarte, un enclave residencial de autoconstrucción en pleno crecimiento, con fotos de la alcaldesa y de la concejal de Urbanismo. Es un barrio con residentes de un poder adquisitivo entre medio-alto y muy alto que, sin embargo, lleva desde 2012 reclamando un servicio telefónico básico. Esa grabación llegó a oídos de la edil no adscrita, Esther González, vinculada a Podemos, y aprovechó los ruegos y preguntas para recabar información. En su respuesta, Cabrera subrayó que «se ha transformado la realidad», entre otras cosas, porque el autor del vídeo dice que este gobierno ha ignorado a los vecinos.

Como prueba de que no es así, la concejal aludió a una propuesta de resolución de 24 páginas aprobada el 7 de febrero de 2018 en la que se concedió autorización durante cinco años a Telefónica España para que ocupara un espacio de dominio público e instalara un conducto de canalización de dispersión y dos conductos de distribución en Lomo Taliarte. ¿Y por qué entonces no ha hecho la obra? «Porque Telefónica pretende que le ampliemos el plazo pese a que la ley no nos lo permite, y sin embargo, le dijimos que no podía colocar una antena en Las Medianías y ya la han instalado», advirtió. Dijo que los 5 años se prorrogarían de forma sucesiva e informó de que se le ha abierto un expediente de disciplina por la antena «ilegal».

En el pleno de ayer se volvieron a aprobar hasta 13 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 202.215 euros en facturas de servicios municipales con contrato ya vencido, incluido el que permitirá la puesta al día del etilómetro de la Policía Local, y se aprobaron los dos días festivos para 2020, otra vez el 24 de junio (San Juan) y el 17 de noviembre (San Gregorio).

IBI de colectivos. Con todo, no fue el asunto que más se debatió. El que más polémica generó fue la moción del PSOE para que el Ayuntamiento se comprometa a conceder la exención del IBI a las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan local propio, como la de La Concepción de Jiámar, que debe 9.200 euros y tiene las cuentas embargadas. Salió por unanimidad con el condicionante de que solo podrá aplicarse en cuanto el consistorio se libere del plan de ajuste.