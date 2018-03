Jumanji toma la selva más urbana

Quizás las mascaritas se confiaron por aquello de que este año iban a tener más tiempo para disfrutarla. No en vano, el recorrido de la cabalgata ganó un kilómetro más respecto al de otros años. Tanto fue así, que repitió calles. El trazado, según Festejos, se modificó y se amplió tras consensuarlo con los grupos del carnaval y por la necesidad de ajustarlo al nuevo escenario de las fiestas, que pasó del parque de San Juan a Narea para blindar el carnaval frente a la inestabilidad meteorológica. Quizás por eso, para no dejar al casco histórico huérfano de jarana, la cabalgata retorció el trazado más o menos habitual y no se quedó sin pasar junto al parque urbano.

Rozando las 18.00 horas la primera de las 27 carrozas que estaban estacionadas en la Rambla Pedro Lezcano, en Picachos (Los Llanos) superó el siempre complicado giro por la calle 8 de marzo y puso mecha a la fiesta. Al final solo una de las previstas se dio de baja. Nadie lo notó. A la masa disfrazada le basta con saltar al ritmo de la música, da igual si es salsa, regeatton, rumba española o pop, en un coso donde sigue siendo mayoría la gente que participa y marcha detrás de cada carroza que la que ve y se divierte desde la acera.