El último mataculebra de Melián

Ovación y placa para el vicedirector

Algo se olió Antonio a eso de la una de este miércoles, cuando acabó la tournée del mataculebra. Experto como es en sorpresas y en tinglados, tuvo el pálpito de que le preparaban algo. «Pero no me imaginé eso, con todos los alumnos allí, fue como en una película». Sin que lo supiera, escolares y profesores se arremolinaron en el hall justo antes de acabar las clases y le recibieron con una tremenda ovación. Le regalaron una placa y el compromiso de seguir matando la culebra cada carnaval. Melián se jubila en julio con 60 años. Cumplirá este curso 27 años en este instituto, todos los que en su vida dedicó a la docencia. Con el título superior de viola en el Conservatorio de Música de Las Palmas, formó parte 9 años de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y colaboró con la Sinfónica de Madrid y la de Tenerife. Pero en 1991, a los 33 años, decidió probar en la docencia. Entró en el José Frugoni y ya no volvió a la orquesta. También estuvo dando clases en la extensión de La Rocha en Valsequillo y en el primer año de la Logse en el Antonio Cabrera Pérez. «De aquí me llevo un sinfín de buenas experiencias». Fue vicedirector casi desde el inicio.