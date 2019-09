El personal de convenio y PFAE aún no ha cobrado

Los empleados que trabajan para el Ayuntamiento en el marco de convenios o de proyectos de formación en alternancia con el empleo (PFAE) aún no han cobrado la nómina del mes de agosto. El plazo límite es el 5 de septiembre, pero ayer, día 6, seguían sin percibir sus salarios y todo apunta a que todavía se les hará esperar más tiempo. Desde el gobierno municipal achacan este retraso a la falta de un tesorero municipal, cuyo nombramiento depende de una autorización previa de la Dirección General de Función Pública del Gobierno canario que aún no ha llegado. Y sin la firma del tesorero no es posible librar el dinero para ingresar las nóminas, apuntan las mismas fuentes.

Este retraso ha causado hondo malestar entre los trabajadores afectados, máxime porque, por contra, la plantilla municipal, la que conforma directamente el personal del Ayuntamiento, sí ha cobrado sus salarios en tiempo y forma. Fuentes municipales explican que precisamente por decisión de los departamentos de Desarrollo Local y Personal, hace unos meses que Tesorería tramita por separado los dos tipos de nóminas y las ingresa en dos plazos distintos: la municipal, en torno al día 25 del mes, y la de los convenios y PFAE, en los primeros días del mes siguiente. Se hace así, explican, por operatividad. La plantilla municipal es más estable y el expediente de sus nóminas se puede cerrar antes. Y el caso es que cuando se firmó la nómina municipal sí había tesorero, pero no para cuando tocó la de los de convenio. Telde se quedó sin tesorero el 31 de agosto y el expediente de los salarios del personal de convenio no estaba concluido.

El Ayuntamiento confía en que Función Pública dé vía libre a principios de la semana próxima a la designación de un tesorero o tesorera accidental. El gobierno local subraya que las gestiones para esa suplencia se hicieron con tiempo suficiente. Asegura que los afectados por este retraso son unos 200 empleados. En cambio, los damnificados dicen que suman 400.