El pacto contra NC se ralentiza

El pacto contra NC entre el PSOE, Juntos por Telde (CC, CCD y Unidos), Ciuca y PP sigue siendo, a día de hoy, la opción de gobierno más firme que está sobre la mesa en Telde, pero estos días se han abierto nuevos escenarios. De entrada, este miércoles estaba previsto que todas las fuerzas del cuatripartito salvaran el trámite de aprobarlo en sus órganos internos. Y así lo hicieron CC y Ciuca. Sin sorpresas. El PSOE lo había hecho el martes. Sin embargo, falta uno, el CCD, el partido de Juan Martel, una de las patas de la coalición Juntos por Telde, que también tiene estructura propia de partido y que necesita que su militancia refrende el principio de acuerdo alcanzado. Es solo eso, al menos en teoría. Un atraso de un día y por cuestiones orgánicas. Pero da la casualidad que, al mismo tiempo, NC ha iniciado una batalla, a todos los niveles, para mover las piezas del tablero. De entrada, este miércoles se supo que se le abre una puerta que antes estaba cerrada. La ejecutiva de Más por Telde (MxT) se reunió el lunes y le levantó el veto que le tenía impuesto al partido de la alcaldesa, Carmen Hernández. Y es, además, público y notorio que su líder, Juan Francisco Artiles, ha criticado duramente estos días a algunos de los integrantes del cuatripartito, sobre todo a Ciuca y a Guillermo Reyes.

Así las cosas, el pacto antiNC sigue en vigor, sigue fuerte, pero se ralentiza y mira de reojo a NC, que podría haber desatado una guerra abierta contra el PSOE, partido que, por cierto, si cuaja el cuatripartito, pondría al frente de la Alcaldía al primer alcalde socialista de la democracia en Telde, Alejandro Ramos. Si ese gesto de MxT se traduce en votos, la alcaldesa en funciones tendría los dos apoyos que en su día le dijo Juntos por Telde que le buscara si al menos quería que sopesara formar un posible gobierno entre las dos fuerzas nacionalistas. Los tres sumarían los 14 concejales necesarios para la mayoría. NC aportaría 8, CC, 4 y MxT, 2. Pero este escenario no deja de ser todavía un escenario virtual. Primero, MxT levantó el veto, sí, pero no ha comprometido públicamente sus votos a NC. Las palabras textuales de Juan Francisco Artiles fueron: «La ejecutiva del partido aprobó el lunes levantar el veto a NC para cualquier entendimiento presente y futuro». Sin embargo, el movimiento supone un giro radical respecto a su postura hasta ahora y desató todo tipo de especulaciones.

Y segundo, y no menos importante: no basta con que NC le haya buscado a CC lo que pidió. Juntos por Telde cree en el cuatripartito y ha apostado firmemente por esa alianza. Es muy difícil que se arrojen así como así a los brazos de Hernández. Salvo, y aquí está la clave, que esta hipotética alianza entre NC y CC en la ciudad no se cocine realmente aquí, sino en el patio revuelto de las políticas insular y regional, que ahora andan metidas en un hervidero de negociaciones.