El Ayuntamiento financia una depuradora que no le competía

Costó 946.095 euros y se acabó en 2007, pero el Ayuntamiento no saldó el total de esa deuda hasta 2012, cuando otro gobierno de PP y Ciuca pagó tres certificaciones de la obra a Aguas de Telde por valor de 681.990 euros. Lo hizo con cargo a un crédito avalado por el ICO, por lo que al final abonó aquella deuda con intereses pese a que la inversión siempre quedó claro que debió ser sufragada por los empresarios. Entre 2007 en que acabaron las obras y 2012 en que el Ayuntamiento solicitó el préstamo tuvo tiempo la corporación local de reclamar a los empresarios el dinero, pero no consta que se hiciera. Ni antes ni después. El único que puso su parte, al menos según consta en el expediente, fue la comunidad de bienes de Bruno Naranjo, que fueron los promotores del polígono de El Goro. Pagaron 356.961 euros pese a que por más que pidieron que les remitieran las certificaciones de lo que les tocaba, nunca las recibieron.

Aquella depuradora se convirtió en una urgencia medioambiental por los vertidos industriales al barranco de Silva, de ahí que su ejecución debió correr a cargo de los empresarios. Pero el Ayuntamiento, alegando que estos no se decidían, declaró la obra de emergencia, se la adjudicó a dedo en 2004 a la empresa mixta Aguas de Telde (la ley lo contempla si se cumplen ciertos requisitos) y la ejecutó.

Y no aparecen las facturas

Más por Telde denunció el pago de estas tres facturas de la depuradora con cargo al crédito que avaló el ICO en 2012 al entender que se hizo de forma irregular. Aquel año el Gobierno central aprobó un real decreto en el que abría una línea de crédito especial a los ayuntamientos de toda España, avalada por el ICO, para que pagasen un determinado tipo de facturas, no todas. MxT defiende que estas tres no estaban entre las autorizadas. Lo cierto es que el juzgado que investiga el caso ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que les remita estas y otras facturas abonadas a Aguas de Telde por el ICO, pero no las hallan, están en paradero desconocido. Mientras aparecen, MxT le ha solicitado estos días al juzgado para que requiera a la intervención del consistorio que le certifique si el total de empresarios de El Goro y Salinetas que figuraban en el prorrateo previsto abonaron su parte del coste de la depuradora. Y si el dinero que pagaron los Bruno Naranjo se destinó al abono de aquellas obras.