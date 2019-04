El Ayuntamiento amplía el número de beneficiarios de ayudas sociales

Si un ciudadano en Telde ingresa hoy en día más de 360 euros de una paga no contributiva, en principio, y atendiendo a la actual normativa municipal, aprobada en 2012, no podría recibir ninguna otra prestación económica municipal. Así lo explicó este lunes el edil de Servicios Sociales, Diego Ojeda, para justificar por qué el gobierno municipal ha decidido actualizar esa ordenanza y ampliar el número potencial de beneficiarios de ayudas sociales. ¿Cómo? De entrada, elevando de 360 a 405 euros el máximo de ingresos a partir del cual una persona no puede aspirar a un auxilio social por parte del consistorio.

Este es, a juicio de Ojeda, uno de los principales avances de la nueva propuesta normativa respecto a la que está en vigor. Junto a este, cita otro: el aumento en las cuantías máximas a percibir según la modalidad de la prestación. Por ejemplo, explica que el nuevo importe que se fija como máximo por resolución para una unidad familiar de una sola persona durante 2019 es de 162 euros. Calcula que son unos 60 euros más que el actual. Y si el destinatario es una familia de 6 o más personas, pasa de 192 euros a 297 como máximo por resolución este año. Vienen acotadas para 2019 porque la propuesta prevé su actualización anual.

Los ciudadanos interesados en conocer esta nueva ordenanza y en hacer sus aportaciones para mejorarla pueden descargar el borrador que está colgado en la sección Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, que está incluida en la página web de la corporación local www.telde.es. Está ahora en plena fase de exposición pública, que se prolongará hasta el próximo 8 de abril. El texto cuenta con 53 páginas.

Además, añade el concejal, incorpora nuevos tipos de ayuda, hasta ahora no contempladas, y facilita la tramitación administrativa de posibles modificaciones que se quieran introducir en las prestaciones. Estas y sus cuantías vienen recogidas en el anexo de la ordenanza, por lo que bastaría entonces con aprobar la propuesta de los cambios en la junta de gobierno, sin necesidad del pleno, lo que agilizaría la capacidad de respuesta municipal.

Con todo, para Diego Ojeda, la innovación más destacada que viene de la mano de esta ordenanza reguladora de las prestaciones económicas de los servicios sociales del Ayuntamiento es la de que abre una puerta a cambiar el actual modelo asistencialista por otro que haga más hincapié en la prevención. Con esa pretensión en el anexo se incluye un nuevo tipo de prestaciones destinadas a la promoción y que lo que buscan, según explicó Ojeda, es apoyar proyectos de intervención social en familias que estén al límite de la exclusión. La idea es darles un salvavidas para antes de que caigan en el pozo. En estos casos, se fija una cuantía mensual en 2019 que va de 324 euros para personas solas, a 459 para hogares de 6 o más. Esta prestación podrá percibirse durante 6 meses cada año.