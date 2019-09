María Jesús Martín, la penúltima aventura de una valiente

Nunca es tarde. No para María Jesús. La vida la puso a prueba muchas veces y ella la encaró valiente. Ha sufrido, pero también ha vivido. A sus 90 años (los cumplió el sábado), esta vecina de Lomo Magullo tiene claro que no tiene por qué renunciar a los sueños si están a su alcance. Así que, como siempre quiso publicar un libro con su vida, esta vez se lió la manta a la cabeza, animada también por dos de sus 8 nietos, Jonay y Daida, y echó mano de sus ahorros. María Jesús Martín Suárez, más conocida como Susa o Susita la costurera, se ha autoeditado Retales de mi vida.

«Cumplí mi ilusión, 68 años después». Todo ese tiempo, cuenta María Jesús, tuvo el libro metido en la cabeza. «Chacho, cosa tan mala, he perdido noches sin dormir para escribir». De alguna manera, María Jesús ha saldado una deuda que tenía consigo misma desde que tenía 21 años, cuando se casó. Allí empezó a gestarse este librito, que nació de una pena. «No lo estaba pasando muy bien, porque eso de casarse con tres, con mis suegros y con mi marido, eso no lo aguanta todo el mundo, chico». A ella le costó, pero venció aquel trance escribiendo. Durante años consoló su tristeza en un diario. «Sufría y tragaba, me callaba, solo le contaba mis cosas al diario, escribía y lloraba». Pero un día cogió una «rabieta» y lo tiró. Se arrepintió y se le quedó esa espina clavada. Hasta que se la quitó. «A los años me dije: pero si lo mejor que tengo es la lengua y la memoria, y pegué de nuevo».