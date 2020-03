Tornese: «Esperemos que aquí no ocurra lo de Italia y haya tranquilidad»

Los vecinos de la Playa de Arinaga se despertaban este viernes con necesidad de información acerca de los positivos por coronavirus detectados en cuatro turistas italianas que estaban disfrutando de sus vacaciones en una vivienda vacacional en la zona conocida como Zoco Negro. Anoche se acostaron «muy preocupados, no te lo puedo negar», reconocía una vecina mientras paseaba a su perro, «pero sobre todo porque no sabíamos de quienes se trataba y si eran conocidas o no», añadía. Una noticia que «nos dejó a todos con mal cuerpo y solo puedo decir que espero que aquí en Arinaga no ocurra lo de Italia y haya más tranquilidad», sostenía con semblante serio Andrea Tornese, propietario de la pizzería Andrea y Antonio. Él, como otros cientos de compatriotas, es un italiano que se vino a «buscar la vida» a Arinaga hace casi cuatro años desde su Milán natal. «De momento la gente no me comenta nada porque la noticia es fresca y apenas acaba de empezar todo, pero sí es verdad que mis amigos y familia que viven en Milán están pasando una situación complicada porque hay muchos casos positivos. Me dicen que la cosa está mal y yo los tranquilizo porque aquí uno estaba bien, aunque ahora que tenemos varios casos en el pueblo ya no sé qué les puedo decir», afirmaba mientras abría las puertas de su negocio en una de las principales avenidas del pueblo.

Cerrados en Milán

«Desde el jueves ya uno empieza a tener un poco más de miedo, más bien psicológico y no por la salud porque sabemos que no hay riesgos para personas sanas. En Italia la gente que ha fallecido son mayores o débiles y no tenemos que tener miedo por este virus, aunque lo peor son los efectos que estas noticias pueden provocar a los negocios del pueblo», detallaba. Él relataba como su familia le contaba como «en Milán los negocios estaban cerrados, los restaurantes, cafeterías, cines y hasta los eventos con mucho público y ojalá que esto no llegue aquí. Pero todo puede pasar aunque espero que no se difunda el pánico entre los canarios ya que en Italia ha pasado algo similar. Allá, mis compatriotas tienen miedo de los negocios de los chinos como son los restaurantes, y algunos amigos me comentaban que esto podría pasar, pero con respecto a nosotros los italianos», reseñaba resignado Andrea Tornese.

Gran colonia