Los ecologistas se oponen al lago y al cable esquí en Agüimes

A Turcón no le convence el proyecto, entre otras cosas, porque lo que plantea el promotor es «una privatización de un suelo que es público». Entiende que «perfectamente puede ir en otros lugares» que son de propiedad privada. «No se justifica -a criterio de los ecologistas - el uso del cauce público» del barranco. Advierten además de que este tipo de ocupaciones de suelo «suele llevar aparejada una canalización», que, sin embargo, apostilla, no aparece en la solicitud.

En zona de interés medioambiental

Los ecologistas de Turcón sostienen también en sus alegaciones que este proyecto, cuya ejecución requerirá una inversión de 1,3 millones de euros, afecta a una zona de interés medioambiental desde el punto de vista paisajístico y natural, aparte de que hace las funciones de espacio de recarga y contención de la intrusión marina en la desembocadura del barranco de Guayadeque. No creen tampoco que pueda catalogarse como una actuación de interés general, luego aducen que podría ser desarrollada en cualquier otro ámbito que no implique ocupar suelo de dominio público. En esencia, Turcón no se opone a la infraestructura en sí, sino al lugar escogido para emplazarla. Sus promotores explican en el anteproyecto que los otros cables esquí que hay en España aprovechan lagos naturales, como es el caso del de Madrid, o presas, como el de Marbella, mientras que el de Gran Canaria sería el primero que se ubicaría en un lago construido ex profeso, en una gran piscina artificial, de ahí su emplazamiento cercano al mar, de donde se cogería el agua para su primer llenado. El complejo incluiría cafetería snack-bar y parque infantil y alojaría una escuela gratuita para aprender a hacer esquí acuático.