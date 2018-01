Trifulca política por la gestión de la transparencia en Ingenio

Cualquier ciudadano de Ingenio puede juzgar por sí mismo si le parece transparente su ayuntamiento. Basta con que acuda a su página web y pique en la opción Transparencia que aparece en su menú. Lo que podrá ver ahí ha sido el fruto del trabajo coordinado durante un año entre trabajadores del consistorio ingeniense y de la Asociación Transparencia Pública, a la que el gobierno local le contrató la puesta en marcha del portal con el que abrir la gestión municipal a la ciudadanía. Esta organización empezó a operar en Ingenio en enero de 2017, en mayo presentaron el portal y estos días expiró el vínculo que los unía.

La polémica se genera a raíz de las dudas que este procedimiento ha despertado en el PP de Ingenio, uno de los grupos de la oposición. Su portavoz, Rayco Padilla, advierte, de entrada, de que ha puesto el expediente en manos de la Fiscalía para que lo revise de oficio. No le cuadra que el Ayuntamiento recurriera a un procedimiento negociado, de los menos transparentes entre los que prevé la legislación, para adjudicar un contrato sobre transparencia. «El límite son 18.000 euros, y qué casualidad, se firma por 17.800», ironiza. Y más le sorprende aún que los gestores de Asociación Transparencia Pública tengan que ver también con la plataforma Dyntra, que es la que les evalúa el trabajo. El presidente de la asociación, Juan Manuel Roa, figura entre los fundadores de Dyntra. «Esto cuanto menos es absurdo, o sea, que yo me examino a mí mismo, no me parece serio, ¿quién nos garantiza que esa evaluación es rigurosa?», se queja.