Este colegio es una ruina

El colegio tiene problemas desde hace año en su estructura y cubiertas. De hecho la AMPA denuncia que los techos del centro contienen fibrocemento, y por tanto posiblemente amianto, y que algunos falsos techos se han caído por la humedad, goteras y filtraciones que padece el edificio, lo que ha obligado a clausurar cinco aulas y “confinar a los alumnos en otras” por el peligro que supone para los estudiantes.

Por ello, “tras años de desidia” tras la solicitud del cambio de techo del colegio de Educación Infantil y Primaria, padres y educadores se han movilizado para exigir la sustitución de la cubierta del colegio de Barrio Nuevo, en Carrizal.

Así lo denuncia Kevin Blas Colao, presidente del AMPA del centro, que anuncia nueva manifestación en Las Palmas de Gran Canaria tras la llevada a cabo ayer delante del centro de estudio. “Llevamos cuatro años con esta situación sin que la consejería de educación ponga remedio. Estamos preocupados por el estado en el que se encuentra el centro y, como consecuencia de ello, el peligro que puede suponer para nuestro hijos”, afirma el representante de los padres y madres, quienes reprochan a la directora general de Centro Escolares e Infraestructura Educativa, Ana Dorta, no haber ejecutado la obra para la mejora del edificio.

“He tenido dos conversaciones telefónicas con Ana Dorta, en la primera estaba dispuesta a venir al colegio y hacer un compromiso por escrito para solventar los problemas del edificio, pero en la siguiente conversación ya no le satisfacía estar en la manifestación y dar explicación a los padres, así como plasmar su compromiso por escrito para las obras en el centro. Es más, me advirtió que si hacíamos la manifestación las consecuencias las iban a padecer los alumnos y no los padres del AMPA. Además, nos afirmó que Juan José Gil (director Territorial de Educación y ex alcalde de Ingenio) no debió haberse comprometido a solucionar el problema cuando él no tiene competencias al respecto”, afirma el representante de los padres.

En la manifestación de este jueves, entre el medio centenar de personas entre educadores, padres, madres y familiares de los alumnos, estuvieron presentes el alcalde del municipio, el socialista Juan Díaz, así como representantes de los partidos del municipio como Rayco Padilla, portavoz del Partido Popular, preocupados por la situación que se vive en el centro y la inseguridad que supone para los estudiantes.