Caballero reconoció su vocación de médico

Promesas incumplidas

Los sindicatos municipales entonces pusieron de nuevo de manifiesto que el PSOE Y Forum Drago, los partidos que componen el gobierno local, anularon la RPT que establece la organización de la plantilla municipal. Los conflictos con los sindicatos policiales en Ingenio han protagonizado diversos episodios de protesta en los últimos meses, reclamando la promesa electoral hecha por el propio Juan Rafael.

Pero no solo los agentes han acusado al teniente de alcalde socialista de no cumplir con las promesas, muchos vecinos de Ingenio a los que no ha atendido sus peticiones después de prometerles la solución de sus problema lo llaman con el sobrenombre de Pinocho, haciendo alusión a personaje de Carlo Collodi al que le crecía la nariz cuando no decía la verdad. «Es el típico queda bien que promete que te lo soluciona todo, pero al final no cambia nada. Lleva mucho tiempo engañando a los vecinos con falsas promesas y buenas palabras», afirman desde Ingenio los vecinos.