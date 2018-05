$!Metro: Un centro comercial fantasma

Es el caso de Tomasa Ojeda, cuyo único medio de subsistencia era Manneken Pis , una pequeña tienda de ropa de niños de apenas 18 metros cuadrados en el local 51 A. Impotente al ver el estado del centro comercial y, en concreto, el negocio que mantuvo a su familia durante 40 años, colgó un vídeo hace unos días en las redes sociales para denunciar su situación y el estado en el que se encuentra el centro comercial Metro. «Me emociono al ver cómo está mi tienda. Nos echaron en 2012 de nuestros negocios y, aunque seguimos pagando los impuestos, no nos han dado una solución. Ahora mismo estoy sin trabajo y ese podría ser mi medio de vida, pero han dejado morir el centro comercial. Estoy convencida de que hay intereses detrás de todo esto, porque solo eso explica que esta instalación esté en ruinas, llena de basura, sea un foco de prostitución y droga, que haya gente incluso viviendo en los locales, en pleno corazón de Playa del Inglés y a la vista de los turistas que van a Kasbah o pasean por las calles junto al centro comercial», afirma Tomasa Ojeda, conocida por sus clientes como Maxi, que no entiende como a algunos comerciantes les han permitido seguir con sus negocios.

Suciedad e inseguridad

«Si el inmueble es inseguro, lo es para todos. Aquí puede pasar una desgracia si no se toman medidas para volver a poner en funcionamiento el centro comercial, porque los precintos no existen y aquí se hacen fiestas todos los fines de semana. Hay basura por todos los lados, algunos locales se utilizaron como lugares de alterne y otros, como el mío, los desvalijaron para llevarse los materiales...», afirma emocionada Tomasa, que denuncia la falta de seguridad del lugar. «Los extintores están en desuso, no hay seguridad y se puede acceder fácilmente desde la calle. Como haya un incendio puede pasar algo muy grave...», afirma indignada por lo que considera una injusticia para los pequeños propietarios. «Aquí está mi vida. Comencé a trabajar muy joven para sacar a mi familia adelante haciendo muchas horas en este local del que solo quedan los recuerdos entre montañas de basura», afirma entre sollozos Tomasa. Dueña del local 51 A.