El PSOE niega un entendimiento con PP-AV en San Bartolomé de Tirajana

El PSOE de San Bartolomé de Tirajana, que se quedó a pocos votos de lograr el octavo concejal y de empatar en escaños con PP-AV, niega un entendimiento con esta formación política para formalizar un acuerdo de gobierno. «La población de este municipio ha decidió con su voto que haya un cambio y por lo tanto entiendo que AV-PP se debe ir a la oposición», afirmó ayer con determinación la candidata socialista a la Alcaldía Conchi Narváez, quien sí confirmó que ya están en plenas negociaciones con NC, que obtuvo 5 concejales, y CC, que sumó 4 ediles. También espera reunirse en próximos días con la única representante de Ciudadanos, Inés Rodríguez.

«No tengo nada que hablar con PP-AV ahora mismo, aunque sí es cierto que antes de las elecciones yo no cerré las puertas a nadie ni veté a ningún partido político cuando me preguntaban por futuros pactos, y el motivo por el cual no me siento con ellos es porque viendo los resultados y la cantidad de apoyos que perdieron, la traducción que hago es que el municipio desea un cambio, que el municipio le ha retirado la confianza a PP-AV y que lo que tienen que hacer e irse a la oposición», indicó.

Narváez, que ya tiene experiencias en pactos, ya que compartió el mandato con NC de 2007 a 2011, y anteriormente lideró la moción de censura junto a NC, que descabalgó a Marco Aurelio Pérez Sánchez (PP-AV) de la Alcaldía en julio de 2005, considera una pérdida de tiempo negociar con PP-AV «porque no pueden aportar nada nuevo».