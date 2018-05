Cruz Roja: Salvar vidas por vocación

La importancia de la concienciación ciudadana

Gracias al trabajo de la Cruz Roja se ha conseguido rebajar las incidencias en las playas del sur en los últimos años, sin embargo hay que tener en cuenta las circunstancias especiales que tienen las costas de las islas y, además, de la poca conciencia y ayuda en algunos casos de la ciudadanía. Y es que la Cruz Roja subraya, además del trabajo que se realiza en los rescates, la importancia de la prevención, tanto en recomendaciones, como informar sobre las condiciones meteorológicas aptas para el baño, así como ayuda en caso de algún problema.

«Nos encontramos muchas veces que el usuario hace caso omiso a los miembros de la Cruz Roja, no solo los extranjeros sino también los propios vecinos de la playa que se confían porque conocen el lugar», asevera Gustavo Rodríguez, responsable de playas, al que secunda José Antonio Rodríguez, referente comarcal del Sur. «Muchos no llevan bien que un socorrista le diga dónde se puede y no se puede bañar. Hace falta mucha concienciación por parte de la ciudadanía porque, por ejemplo, muchos usuarios de las playas no hacen caso a las señales de las banderas», señala.